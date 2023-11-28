以色列和巴勒斯坦戰爭最大的國際意義是把以色列的猶太政權性質暴露。若不是哈馬斯引致以巴戰爭，國際社會不會關心巴勒斯坦人民幾十年來的處境。突然之間，以色列對加薩、西岸佔領區巴勒斯坦人的種族主義隔離，政治、經濟與社會封鎖完全暴露於國際視野、國際輿論之中。

世界似乎恍然大悟，以色列政權從來不是受害者，反而是迫害者。國際上通行的道德規範，也竟然被多年違反，且在揭露之後全無悔意，反大言不慚，處處以猶太舊約聖經作為法理道德依據。以色列的所謂民主法治政權變成了宗教國家，以舊約聖經代替了民主憲法。聯合國規章和西方文明的傳統價值，全被揚棄。根據猶太舊約聖經竟然可公然地推行種族清洗，種族滅絕，甚至把任何異議的國家、組織、團體、人物都公然制裁迫害。突然之間，二次大戰時納粹迫害猶太人的種種方法手段重現於今天的巴勒斯坦，重現於以色列政府與全世界的抗爭中。

與此同時，美國西方與以色列朋比為奸。烏克蘭戰爭裏，見證美國西方的雙重標準，歪曲事實與道理。以巴戰爭裏，美國西方政府的做法更為惡劣。烏克蘭戰爭雙方對等作戰，主要集中於軍事對壘。以巴之戰是不對等的鬥爭，哈馬斯弱勢，更且巴勒斯坦人民（包括加薩居民）早已被以色列圍困、封鎖。

以色列找不到哈馬斯來對敵，竟以平民婦孺作為攻擊對象，極其無能，底下是殘酷暴虐。沒有任何支持的理由，便又以猶太的神和舊約聖經記載的歷史（未必真實）為依歸，以此肯定其屠殺和種族清洗有理。這與二次大戰時納粹的戰爭理據大同小異，如出一轍，與西方文明以至人類的文明相對抗。

在國際批評下，以色列政府毫無愧色，反瘋狂地攻擊批評者。一鼓作氣中包含了極端猶太教的迷信、執着，以猶太的神與非猶太的全人類鬥爭。而美國西方政府之容忍、支持，以至供應軍火、資金維持以色列對巴勒斯坦的迫害，這已不是依據他們信仰的天主教、基督教，而是背叛他們的宗教，政治和思想價值投靠投降於猶太人。把二次大戰的情形顛倒。不是歐美救猶太人，而是猶太人主宰歐美政治，這便是以巴之戰揭露的最大政治現實。各國不能不警惕和採取對策以應對猶太人駕馭歐美政府的政治危機。