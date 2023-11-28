在早前舉行的APEC峰會期間，外界的焦點皆集中在習拜會，甚少人留意到中國國家主席習近平和日本首相岸田文雄也舉行了會晤。表面上看，這次中日首腦會談只有約一小時，時間不長，而且欠缺具體的內容。但雙方在會後同意重新啟動戰略互惠關係，在目前的國際政治氛圍下還是具有重大的意義。

所謂戰略互惠關係，其實是中日政府2006年發表的《中日聯合新聞公報》提出的一個概念。那些年兩國關係由於小泉純一郎參拜靖國神社而陷入低潮。安倍晉三2006年出任日本首相後，首次外訪選擇了北京。兩國領導人之後同意以戰略互惠關係發展關係，釋放出大家皆有意友好發展的強烈信號。近些年中日關係持續緊張。習岸會再次確認中日之間戰略互惠關係的定位，是兩國政府相隔多年再次直接使用這種說法，反映雙方都希望改善中日關係。這也是今次習岸會取得的最大成果。

這是因為兩國要發展戰略互惠關係，就要致力在各領域給予對方優惠政策，以促進雙邊關係。依我來看，當前中日在台海問題、排放核污水等議題有很大分歧。兩國元首在三藩市會談有望成為解決分歧的起點，已中斷多年的中日韓領導人會議很大機會在不久後再次召開，屆時中國總理李強和岸田文雄舉行首腦會談，如何將這種戰略互惠關係具體化將是一大看點。具體而言，中國經濟放緩，北京希望東京政府呼籲日企繼續留在中國市場；日本政府則要求中國解除對日本海鮮的進口禁令。

北京近來的說法為必須讓中國獨立檢測。從外交語言來看，這裏能夠發揮的空間很大，中日兩國極有可能建立一個合作框架來檢測福島核污水。明年中國解除日本水產進口限制的機率很大。