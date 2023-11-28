停擺4年後嘅第10次中日韓外交部長會議日前喺南韓釜山舉行，三方商定加快推進中日韓領導人會議籌備工作，但未就具體日程安排達成協議。中國外交部長王毅喺會上表示，中方將繼續本着與鄰為善、以鄰為伴的方針，與韓方、日本共同努力，推動三國合作重入正軌。之不過，日韓始終受美國影響，最近因本月中喺三藩市舉行嘅「習拜會」，令眾人見到中美關係嘅所謂「止跌回穩」，日韓亦不得不對中國改變態度。

內媒亦指出，如何平衡對美及對中關係，如何對待美國嘅指揮棒，是否真正拒絕選邊站隊，是韓日無法迴避嘅問題，也必影響到三國合作機制嘅恢復狀況。事實上，日本外相上川陽子與王毅會談，不但在核廢水問題各持己見，且對中國要求多多；在台海問題上，上川陽子重申台海和平穩定嘅重要性，佢接受日本媒體專訪時明言：關於台灣海峽的和平穩定，直接對中國釋出明確訊息很重要，同時也要與美國、其他盟邦及志同道合的國家密切協作，形成統一陣線。換言之，「美國因素」揮之不去，根本冇可能會認同「中國終將統一，也必然統一」政策。

呢！美國與中國即使恢復高層軍事交流，可是對中國嘅敵意始終未肯放下。據一個美國軍事新聞網站報道，美國太平洋陸軍司令弗林不久前喺加拿大出席一個論壇時透露，美軍明年將喺亞太地區建立一、二個炮兵連，部署陸基戰斧及標準六型等中程導彈，以阻止北京攻台。不必扯到明年，25日美國霍珀號導彈驅逐艦未經中國政府批准，非法闖入中國西沙領海，擺明係南海安全風險製造者，菲律賓和澳洲同日又喺南海進行首次海空聯合巡邏；「習拜會」剛過去不久，美國已在南海強力「拱火」，都話不誠無物，相見爭如不見！