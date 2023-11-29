正論：網絡詐騙已成災　被動應對太不該

香港在復常後各樣數據全面向下，唯獨只有騙案數字節節上升。單是今年首8個月，詐騙案較去年同期勁升52.2%至25,521宗，佔整體罪案的43.7%。而各類騙案之中，又以「網絡釣魚」最普遍和猖獗。香港電腦保安事故協調中心指出，今年首10個月共錄得釣魚攻擊近3,000宗，比去年同期上升22%，特別是AI技術大行其道，令騙案更防不勝防。

該中心發言人表示，「網絡釣魚」成本低，效益高，成為過往幾年的主流騙案手法。除了常見的釣魚電子郵件，近期亦出現利用AI技術及二維碼進行釣魚攻擊，過去10個月分別有9%及8%企業受到同類型攻擊。此外，騙徒單憑一張受害人的正面相片，已可透過AI技術製成影片，假冒受害人親友與其對話，中心提醒市民於社交平台使用生物特徵需要小心，並盡量使用官方手機應用程式瀏覽網站。無獨有偶，假冒八達通騙案最近井噴式湧現，執法部門在一星期內已接獲至少71人報案，涉款逾21萬元。

今時今日人手一部手機，網絡詐騙亦隨之而起，詐騙集團透過短訊、電郵、社交平台等提供虛假網址，引誘受害者點擊再盜取個人資料和戶口金錢，本港幾乎所有知名企業都曾遭騙徒冒認，八達通只是冰山一角而已。與此同時，詐騙電話氾濫成災，坊間更流傳，只要受害人一接聽，便有機會被錄音甚至錄像，再透過AI合成技術行騙，堪稱無孔不入，難以提防。

更不必說，虛擬資產交易平台的騙案方興未艾，JPEX之後又有HOUNAX，僅這兩個平台涉款已高達十多億元，究竟還有多少同類詐騙平台尚未「爆煲」、涉款又有多少，想一想也令人不寒而慄。至於網絡情緣、求職陷阱等等，不管傳媒如何鋪天蓋地報道，「中招」市民依然前赴後繼。香港淪為詐騙之都，顯然與港府監管和宣傳不力、打擊力度不足、法例未能與時並進直接相關。

這樣說絕非無的放矢。有立法會議員批評，無牌虛擬資產交易平台屢屢「得手」，跟證監會敷衍塞責不作為脫不了關係。僅HOUNAX騙案而言，該平台今年初已在網絡活躍，期間陸續有受害人報告懷疑受騙，但證監會直到本月1日才施施然將之列入「無牌公司及可疑網站」名單，更以對方並非持牌平台，無權規管為由開脫責任，直斥證監會過於被動，可謂說出社會大眾的心聲。正因為各部門都沒有做好自己份工，踢一踢動一動，多一事不如少一事，香港才會詐騙成災，臭名遠播。

講到底，網絡釣魚又好，投資詐騙也罷，之所以多如雨後春筍，正正反映本港的法例和打擊有漏洞。港府聲言，若需要向監管機構賦予新權力會積極推進，這僅是應有之義而已。內地近月與緬甸合作打擊電騙集團，至今已接收緬方移交的3萬多名疑犯，成效顯著。他山之石，可以攻玉，港府是時候主動與內地合作，跨境從源頭打擊罪案，徹底根治問題。