世界視線：德前總理大揭秘　美找和議下台階

德國的《柏林人報》（Berliner Zeitung）本月初訪問德國前總理施羅德（1998至2005年任職），揭露了一個秘密。由於施羅德與俄羅斯總統普京有良好關係，施氏在2022年3月22日前後，於土耳其總統埃爾多安協調的俄烏和談中，曾經擔任重要角色。烏方曾於去年2月接觸施羅德，要求他向普京表達協商的意願。施氏在3月期間未經德國政府授權，就在基輔及莫斯科斡旋，也一定程度被德國政府排拒。當時施羅德有參與勾畫出五點作為基礎：

一、烏克蘭不會成為北約成員國（這是普京最重要的底線）。

二、接受俄語亦是烏克蘭官方語言（即廢除烏克蘭於2014年顏色革命政變成功後的立法，禁用俄語及排斥俄國文化，成為頓巴斯俄裔爭取獨立的重要理由）。

三、頓巴斯仍屬烏克蘭，但會擁有更大的自主權。

四、烏克蘭需要其他國家的安全保證（包括聯合國安理會成員國加德國）。

五、克里米亞回歸俄羅斯（這項後來在和約草議妥協為遲一段時間，最終再由新一輪全民投票決定）。

不過，去年4月時任英國首相約翰遜到訪烏克蘭後，和議被推翻，因為美國及英國大力游說澤連斯基接受在北約的支持下，烏克蘭有能力戰勝俄羅斯，收回頓巴斯及克里米亞。施羅德批評英美兩國政府不應該阻止和議。

施羅德今次揭秘，引發歐美主和派提出不同的議和方案。一個說法是烏克蘭要保證中立，即使成為北約成員國，也不能有北約駐軍及設置核武，無形中使北約成為真正的防衞體制。至於頓巴斯及克里米亞，可以繼續像以前《明斯克協議》一樣，保持非軍事化，名義上在烏克蘭之下維持高度自治，並於10年或20年後舉行公平的全民投票，決定是獨立，抑或回歸烏克蘭或俄羅斯。也有說法認為俄烏戰爭發展至今，俄羅斯的形勢比去年2月更佳，自然有更多政治籌碼，俄方已經佔領的領土，便不會退讓；若然再鬥下去，烏克蘭只會損失更大。

至於美國拜登政府的取態，不少歐美專家認為，將在退縮中找下台階，無論是歸咎於共和黨不支持，或是拜登因政績差及年邁而被黨內新候選人取替，甚至是敗選，都是結束俄烏戰爭的好條件。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻