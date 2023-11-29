產評：內房爆雷難迴避　終極救市在倒數

內地房地產泡沫爆破，非但拖累整個樓市產業鏈，更嚴重衝擊消費信心，令內部需求疲不能興，拖經濟復甦後腿。雖則說，要被視為「國家隊」的國有銀行出手救房企，變相是將銀行「拖下水」，但若經濟差下去，甚至火燒金融體系，銀行亦難獨善其身。內房危機發展至今，與其「磨爛蓆」，不如由銀行出手打救，加快拆彈，雖然短期難免影響銀行信用及盈利，但換來加快化解債務危機的機會，讓經濟早日重納增長軌道，可視為官方終極救市的一步！

本來，這些年內房產業無序發展，乘量化寬鬆環境不斷加大槓桿，發展至嚴重資不抵債，換來今天不少房企面臨債務重組甚至破產危機，都是房企自討的苦果，理應由房企自行承擔，或清盤破產，或大幅削債重組債務。之不過，房地產市場對經濟的影響實在太大，樓市流動性大減，房地產行業資金鏈面臨斷裂，且負面的資產效應打擊消費信心，如今內地市道異常淡靜，企業投資信心不足，形成惡性循環，更令「內循環」王牌無法打響。即使今年能靠上半年數字勉強支持實現全年約5%的增長目標，明年展望好明顯充滿不明朗因素。

時值年關將至，房企債務爆雷，產業鏈中成千上萬的企業都面臨年關難過的考驗，也意味不少勞工可能面臨欠薪甚至失業危機，這個局面發展下去，非但不利經濟，更會構成社會不穩定因素。在事情失控前，近期頻頻傳來銀行主動接觸房企提供協助，以圖協助化解債務問題。這一步，顯示當局的政策底線，即在牽涉到系統性風險的問題，就得快、狠、準出手治理，讓銀行打救必要救的房企，疏導風險。

銀行此舉必然要付出代價，如信用與盈利受短期影響，這也是外媒近日不斷渲染的中國風險；但從另一角度看，內房債務問題發展至今，終於去到銀行出手協助化解的階段，理論上就意味這場危機已去到較後期的階段，大局有望逐步撥開雲霧。

當年美國次按危機，還不是由美國政府出手打救，由聯儲局主導調整財政與貨幣政策，並用國庫為金融機構提供緊急貸款，或入股銀行，或參與銀行同業併購重組方案。反正，官方高姿態介入，往往意味事情將得到控制，問題將迎來化解之道。當前中國的內房危機，也在朝着這個方向發展。

畢竟，中國經濟若非迎來加強復甦的轉捩點，就是面臨加快失速的拐點，從政策面的角度看，並沒有選擇的餘地。更積極化解內房泡沫問題，將成國策主要方向，要確保大局不出亂子，經濟穩定復常，成當前要務。讓銀行更大程度參與化解危機，是不可為而為之，但也並非洪水猛獸，得理性看待。

更重要的是，危機過後，當局得建立更完善的監管機制，避免關鍵行業再次失序發展，也得依法懲罰所有違法行為，以更好地保障投資者利益。期望中國經濟能盡快走出困境，重新出發，這非但關乎中港經濟前景，也是影響明年全球景氣與資金流向的重要因素。期望年關前後，大局發展將漸趨明朗化。