結束了分手擂台的鬧劇後，藍白各自重新出發，侯友宜這邊在趙少康定下「打賴不理柯」的策略後，呈現迅速整裝上陣的形勢，一掃之前分裂的陰霾，藍軍大部歸隊空前團結。反觀柯文哲這邊，雖然也定調「秉持互不攻擊原則」，但似乎仍糾結於藍白合的螺旋，走不出鬼打牆的迷宮。

反映在民調上，就是3家民調不約而同顯示侯康配猛然提升，大幅逼近賴蕭配，柯盈配則無論在個人或政黨上都低迷不振，和藍白破局前民眾黨力壓國民黨的情況截然不同。

民調容或有操作或是情緒反應，但光是從柯文哲的行動來看，便已出現了很大的問題。例如柯文哲說從數據來看，台灣男人上酒店時間多半是周一到周五，周六日則回家陪伴家人，這顯示男人上酒店其實大多是為了談生意或公事。這種外行到令人噴飯的解讀法，讓人匪夷所思，也不明白他提起這個究竟有何意義？

緊接着，他又在節目中自爆有掮客開價一億美元要他退選，後來還加碼到兩億！嚇得主持人立刻問他到底是哪一方想要收買他？他卻不願明說，最後推到詐騙集團頭上。也許柯粉覺得這就是柯式語言，沒甚麼好大驚小怪的，但在選戰進入關鍵期，卻說出這種完全悖離常識的聳動說法，對爭取非同溫層的其他票源，顯然會造成不小的傷害。

從另一方面來看，柯家人至今仍對藍營憤恨難平，無論是柯媽媽還是柯妻陳佩琪都公開批評藍營。這不僅和柯定調的「互不攻擊」牴觸，也會讓人覺得藍白分裂受創的似乎是民眾黨而非國民黨！

選舉時最忌諱示弱，特別是「三腳督」時，很容易就淪為被棄保的對象；白營不趕快重新打出新戰略，前景恐怕會愈來愈不樂觀。