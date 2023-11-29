我昨天提到習岸會再次確認中日間戰略互惠關係的定位，反映雙方都希望改善關係。但中日關係為何在這個時候會突然回暖呢？究其原因，或許可從兩國各自的角度分析。

對岸田文雄政府來說，目前的國內外環境都要求日本和中國保持友好關係。在外方面，美國面對俄烏戰爭和以巴衝突，無意見到印太地區也跟着爆發戰爭，於是在習拜會中與中國達成危機管控的共識。日本由於受到和平憲法和美國駐軍的限制，嚴格上來說並不算是完全獨立的國家，外交政策多年來一直受到美國影響。當美國對華政策出現轉向，日本自然也得調整。

在內方面，近期日本政壇接連爆發醜聞，導致多名高官辭職。岸田文雄表現不力，最新的民意支持率已急跌至出任首相後的低位。岸田希望透過推出新政策以挽回民望，外交是比較容易突破的領域，改善中日關係亦成為了岸田的救生圈。

至於中國，近年北京和西方關係惡化，加上去年嚴苛的隔離政策給中國經濟帶來巨大影響，目前中國對於外企的吸引力已大不如前。根據一項最新的調查顯示，在中國運營的日本公司中，只有不到三成計劃未來擴大在中國的業務，創下歷史新低。中國希望和日本改善關係，以推動國內經濟復甦。

今年是中日和平友好條約締結45周年，中日作為亞洲區內兩大鄰國，雙方領導人在三藩市重新確認全面推進戰略互惠關係，這是向健康穩定中日關係的回歸，具有重大的意義。但話說回來，與強國結盟是日本外交的特色。要推動中日關係實現整體性的改善，未來仍然是困難重重，尤其是近年日本和台獨勢力互動頻頻。或許，當有朝一日中國成為真正的大國，中日關係才有望真正和好。