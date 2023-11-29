以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯上周五開始停火並交換被扣人員，周日分別釋放39名囚犯及17名人質，周一係有關協議生效嘅最後一日，以哈雙方最終同意延長停火兩天。

哈馬斯表示，喺埃及和卡塔爾斡旋下，同意將休戰期限延長兩日，並指延長條件與早前嘅停火條件相同。有埃及高級官員較早前透露，協議包括哈馬斯與以色列分別釋放20名以色列人質和60名巴勒斯坦人。聯合國秘書長古特雷斯形容延長停火兩日，是戰爭的黑暗中看到一絲希望和人性。

停戰協議固然有賴卡塔爾及埃及斡旋成功，之不過，說到底還是以哈雙方均有此需要。加薩被以色列狂轟濫炸，滿目瘡痍，生靈塗炭，哈馬斯早前亦多次表示願意以人質換停火。以色列持續空襲及地面猛攻加薩，哈馬斯確實難以應付，暫時休戰無疑可以有喘息之機會，是否反攻已是後話。

加薩地帶出現巨大人道主義災難，加上國際輿論對以色列嘅濫殺無辜予以強烈譴責，美國起初偏袒以色列亦備受抨擊，喺如此背景下，以色列總理內塔尼亞胡縱使殺紅了眼，也不得不有所收斂，停火協議據悉以色列38名內閣成員中僅3人反對。

兵凶戰危，以色列有美國撐腰，且武器比哈馬斯精良，之但係打仗必拖垮經濟，以色列原係富裕國家，依家開戰不久，軍火裝備成本高企，加上各行各業精英投身戰鬥，令以國深陷經濟寒冬。有唔少學者亦表示，中東和平之路荊棘滿途，前景難料，而內塔尼亞胡嘅政治生涯，恐怕亦就此玩完！目前短暫停火不代表永久停戰，內塔尼亞胡曾公開宣稱「無意結束衝突」，人質籌碼始終有用盡之時，「永久休戰」靠聯合國安理會調停會見到曙光嗎？