香港人崇洋心態極重，外國月亮特別圓，外國居留權特別香！2019年的黑暴事件後，大批人移民到英國、加拿大、澳洲，甚至台灣。幾年過去，超過20萬港人移民走了，當中最多人選擇去英國，更有移民港人立下「宏願」：「寧做英國乞兒，不做香港皇帝。」口號響亮得令香港及港人被譏笑。

英國於2021年1月推出BNO「5+1」移民簽證申請，兩年過去了，移民英國的香港人在彼邦落地生根了嗎？似乎不見得。最近，英國方面頻頻傳來持BNO移居當地港人的消息，一個來自英國支援港人團體對BNO族的調查及訪談，一個來自英國內政部。簡言之，移民英國不香了！

英國政府證實，近期持BNO移英的港人開始回落，若與過去兩年比較，回落幅度頗大，單季申請人數已不足一萬人。而已抵英的2,000多名港人接受訪談，他們大部分人都面臨搵工難、生活費高昂、財政不穩的困難。除非移英時挾着巨額資金，否則，拖家帶口在英國能否追求到更自由、更民主還在其次，但要追求少壓力的生活，英國絕對不是好地方，尤其是逾半受訪者找不到工作，已成為餬口尚艱難、理想非你想的人辦。

移民族中，當日離開香港時愈高姿態，今天要走出困局便愈艱難，因為這些人多數是在香港賣了樓、拔了根後遠走他鄉的，豈料僅僅兩年，他們在當地已陷入財政惡化甚至惡劣的窘境，要熬到英國政府制訂的「5+1」（居住滿5年後，可申請永久居留權；獲永久居留權身份1年後，可申請正式入籍為英國公民）目標，實在不容易。即使部分人早已在狠狠麻醉自己「我要跳出舒適圈」，但現實是，很多香港中產變成英國基層，香港專業人士變成英倫工人。可憐的是，6年移英馬拉松式賽事還是要繼續跑下去，否則，放棄的成本實在太大了。

回看2019年後這場移民潮，其實與香港歷史上幾次移民高峰，例如上世紀50及80年代的外流潮，頗為相似，即香港歷史上的移民潮大都有島內及島外政治不穩的社會大背景，之後由中產族掀起跳船潮。可是，當他們捱盡白眼換得一張洋人地區的身份證後，不少人又轉過身極速回流香港。

這一次移民潮恐怕也不例外，因為這次移民潮的羊群效應十分高，可能是最高的一次，2019年後，不少國家及地區都以超低移民門檻吸引香港人及其資產，結果是中產不甘後人，連一些薄產甚至無產族也爭相棄港。不過，英國政府曾估計會有約120萬香港BNO持有者移居當地，如今也成了最大的笑話，因為他們至今吸納的移英族不足20萬人，只相當於英國政府目標的六分之一。

隨着部分單身族返回香港，也有二次移民者離英另尋桃花源，英國政府以為可從香港移民中撈大油水的算盤，恐怕打不響了。