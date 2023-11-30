正論：中大管理泥沙下　豈止餐廳不領牌

有「暴大」臭名的香港中文大學，又被揭發管理混亂。審計報告指出，中大校園內29間餐廳，全部並非專供中大學生或教職員使用，同時無領取食物業牌照，換言之一直都是無牌經營。校方對此唯唯諾諾，聲稱會配合審計結果，卻無解釋為何有此等事件發生。身為全港最高學府知法違法，其身不正，跟其「暴大」取態如出一轍。

中大與膳食供應商合約訂明，只限為中大學生或教職員提供膳食服務，亦必須領有牌照和許可證，並嚴禁為校園範圍外的顧客外送食物。但經審計署實地視察，發現情況完全相反，餐廳既向街外客提供餐飲，甚至通過第三方平台為校園外的範圍提供外送，而且全部無牌經營；此外，中大便利店並無領有食物業牌照，卻即場配製並向顧客出售食物；至於校園內的書店陳列和售賣小型充電風扇、遊戲產品、個人護理產品和玩具，亦跟合約訂明准予售賣物品不符。報告又提到，中大沒有就監察外來營運商制訂表現審查、表現評估和執法行動的整體指引，有13個監管單位採用不同方法管理餐廳，政出多門，各有各做，跟無王管沒有分別。

儘管事後有身兼立法會議員的中大校董為校方開脫，估計餐廳經營困難才會提供外送服務，規定只接待校內學生和職員亦不切實際，皆因中大經常有遊客和校友來訪，加上外判工人也需要地方食飯，認為不宜「一刀切」，但認同「所有嘢要有規有矩」，校方需就此作出討論，或修改合約，而不是不監不管。

有關議員本身也是中大校友，對校方有感情而格外開恩不難理解。但經營食肆需要領牌，這是小學生也知道的基本常識，亦是讓有關食肆納入監管的必須做法。堂堂全港數一數二的大學，不可能不知道餐廳無牌經營屬於違法，卻數十年來不聞不問，隻眼開隻眼閉，背後原因，必然同校方管理層胡混度日，尸位素餐，視法律法規如無物，脫不了關係。

老實說，經過2019年黑暴一役，中大淪為「暴大」，中大學生淪為暴徒，既在校內製作汽油彈，更將校園變成戰場與警方「激戰」，吐露港一度遭暴徒佔領，火光熊熊，早就令人瞠目結舌。現在再有餐廳被揭無牌經營，不過是為這所臭名遠播的「暴大」再添一筆臭史而已。再說，即使事過境遷，中大亂象依然不止，大學生在畢業禮上大叫港獨口號有之，管理層擅自更改校徽再撤回又有之，益發令人覺得這所大學一塌糊塗，一眾高層不學無術。近期發生的校董會改組風波，校長段崇智更一直龜縮，以病為由拒絕出席立法會，同樣令人嘆為觀止。

中大的校訓是「博文約禮」，意思是廣求學問，恪守禮法。過去的「中大人」大都做到校訓所說，惟近年卻是泥沙俱下。都說德不配位，必有災殃，中大不斷墮落，顯然由管理層德不配位開始。校長段崇智表現無能，其妻早前又捲入廉署調查，創校60年的中大每況愈下，令人唏噓。