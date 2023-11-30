果敢地區的地方武裝在緬北的發展，似不僅在幫助中國清剿電騙集團，收復緬軍之前所沒收的土地。而在猛攻邊境重鎮老街後，提出組建華人自治邦，政治野心頗大，也大有拉中國支持以在中緬邊境進行割據。而聯同其他地方武裝攻擊緬軍，看來不止於抵抗，而是有所計謀地發動各民族地方武裝起義。

中緬、印緬邊境的緬軍據點已失，克耶邦首府失守，東部緬泰邊境亦出事。緬軍三方受敵，連番戰敗，形勢極其惡劣。果敢地方武裝也聯絡昂山淑姬政黨的在野勢力，便是帶有全面革命、推翻政權的勢頭。若此時美國介入，發動在緬勢力，包括非政府組織和緬泰邊境難民營的力量，與果敢等合作，便大有可能推翻緬甸軍政府的政權，緬甸政局要翻天覆地了。

果敢地方武裝的勢力，無論怎樣說，都是來自中國。未必是中國政府介入，反而會是中國邊境的地方勢力與之勾結，提供資金、人力和武器，應是違背中國政府而為。但若果敢地方武裝真的佔領了包括老街在內的中緬邊境地區，驅逐緬軍，勢力大振，與中國邊境地區的勢力勾結會更深，邊境走私的資金、人力和武器會更多。美國也必然對之拉攏，大有可能帶領各方力量與緬軍作戰，緬甸便進入內戰。

中國脫不掉支持果敢的嫌疑，緬甸軍政府便可能與中國政府有所衝突，或至少懼怕中國政府進一步支持果敢打擊緬軍。印度一直與緬甸軍政府關係良好，也害怕緬印邊境動亂，使印度東北邦的叛亂勢力有機可乘，或以為中國可藉機滲入印度東北，引發藏南地區不穩。果敢愈強，印緬邊境愈亂，印度更會傾向介入緬甸政局，全力支援緬軍對抗地方武裝，對抗它假設的中國勢力入侵。在果敢的煽動下，中國、印度、緬甸3國便會陷入猜忌、抗爭。假若中國南部軍區在中緬邊境的演習出了意外，緬印便會更相信中國勾結果敢，圖謀緬甸，3國便成敵對，中國政府不易脫套。

中國政府的原則是不干預外國內政，卻可以禁制從中國方面地方上給果敢地方武裝的各種支持，堅守邊疆，斷果敢來自中國的後勤支援，變相地打擊果敢，協助緬軍平亂，也向印緬公開表示中國並沒有介入果敢發動的內戰。

即使如此，也未必可以把緬甸從戰亂威脅中拔脫出來，緬甸會隨時在外力介入下惡化，中國不能不慎防。