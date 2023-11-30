台灣選戰正式開打，國民黨開始鎖定賴清德全力猛攻，侯辦對賴清德提出三問：要不要停ECFA？要不要停兩岸直航？敢不敢刪除台獨黨綱？賴競總則回擊要不要刪除九二共識？或是先和習近平確認九二共識內涵？

侯友宜方面之所以提出這三問，針對的是民進黨過去一直主張廢除ECFA；而賴清德曾說過兩岸直航、陸客來台會導致解放軍「木馬屠城」；至於是否刪除台獨黨綱，則是賴清德這位「台獨金孫」如今成了「台獨龜孫」，不敢再提台灣獨立，所以才問他是否要廢除台獨黨綱。

賴的回應卻是左閃右躲，對ECFA完全不提，對木馬屠城則稱是道聽途說，否認曾有此主張；賴辦更說既然習近平定義「同屬一個中國的九二共識」，侯友宜主張的是根據中華民國憲法的九二共識，認為彼此牴觸，質問侯是否要刪除？

事實是，2008年7月1日，當時擔任民進黨團幹事長的賴清德與潘孟安、葉宜津、翁金珠等人召開記者會，標題「陸客來台！解放軍侵台？」宣稱「木馬屠城」會在台灣上演。2008年11月24日，賴清德又指「如果中國戰鬥機跟在民航機後面，或是民航機內有解放軍，台灣根本反應不及，這不是危言聳聽，國防部已經進行過木馬屠城的軍事演習了」。這些都有媒體紀錄，不容賴狡辯。

至於九二共識，中華民國憲法明確認定兩岸同屬一個中國，故九二共識本來就是同屬一個中國的九二共識，九二共識的根本精神，本就是基於一中的各自主張，如果沒有一中，就根本沒有九二共識了，完全沒有牴觸的東西，到底為甚麼要刪除呢？

三個問題兩個拒答、一個瞎掰，這就是真實的賴清德，不折不扣的大草包！