到倫敦訪問的希臘總理米佐塔基斯，因為在接受傳媒訪問時，重提希臘要求大英博物館歸還一個來自雅典衞城的古雕塑，被英國首相辛偉誠取消會面。米佐塔基斯表示，原本期望與辛偉誠討論以巴衝突、俄烏戰事、氣候變化和難民問題等國際大事，對會面突然取消表示驚訝，變相批評辛偉誠小器兼不分輕重。

大英博物館是全球歷史最悠久、藏品也最多的國家博物館，據報現有800多萬件藏品，但大部分都並非源自英國，而是來自世界各地，尤其是曾於不同年代被英國侵略過或統治過的地區。除了希臘，近年埃及、尼日利亞、智利、澳洲、塔吉克斯坦，以至同屬大英帝國一部分的威爾斯，也曾要求大英博物館歸還全部或部分該國的歷史文物，但當中只有極少數取得成功。

大英博物館也收藏了大量中國文物，部分是英軍自鴉片戰爭至八國聯軍侵華期間掠奪。早前兩名內地90後創作的《逃出大英博物館》短片爆紅，再加上博物館爆出有大批文物失竊及涉嫌被職員變賣的醜聞，令不少內地網民愛國情緒高漲，紛紛要求中央出手向英方討回文物。

不過，近年經常將傳承歷史及民族復興掛在口邊的中國政府，對於向英方或其他海外國家追討歷史文物一直不甚積極，原因是難以理直氣壯。一是單計文革時期，中國自己就一手破壞了大量珍貴文物。二是許多現時散落各處的中國文物，都是由歷代政府官員以合法或非法方式售出。另外還有不計其數的仿冒造假問題，在追討過程中隨時會自揭大量黑歷史，以至牽連一些現任高官的父輩。

故最安全穩妥的做法，還是靠一些香港富豪及內地暴發戶自發以高價競投，再將文物送返內地。但隨着內地及香港經濟放緩，連這一招似乎也失效了。