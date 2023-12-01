世界視線：以國若陷地域戰　恐蹈烏國敗亡路

根據美國傳媒提供以及國際特赦組織支持的數字顯示，以巴戰爭8個星期，以色列狂轟猛炸致死的婦孺人數，居然比18個月俄烏戰爭中被俄軍殺死的還要多，主要原因是以色列以大量2,000磅的炸彈投入民居，但俄羅斯沒有這樣做，充分反映以色列政府恐怖主義及種族清洗的罪惡心態。

西方軍事專家認為，近日以巴暫時停火交換人質，有助緩和氣氛，提供雙方思考後續策略的空間，但並不表示衝突不會繼續甚至升級，因為以內塔尼亞胡為代表的猶太極右派，堅持以巴衝突是一種文化、種族、價值觀及宗教的全面衝突；這幫人掌政，只會把鬥爭推至全勝或全敗，沒有中間的妥協。結果，以色列政府下一步會全面軍事控制加薩北部，然後再擴展至逐步控制加薩南部，將整個加薩地帶「非軍事化」，這當然是更進一步擴大人道災難。

以色列是在考驗自己的軍事推展速度，以及對阿拉伯與回教世界、國際輿論的回應速度。若果回教世界無法承受以色列執行的種族清洗式軍事報復，戰爭就會擴大為地域戰，分別有真主黨、也門武裝及敍利亞的迅速加強介入，隨後是伊拉克、伊朗、土耳其，甚至是法塔赫和埃及的支援，以色列在牆倒眾人推之下將會吃不消，而更為難的是美國無條件支持內塔尼亞胡政府的政策。

目前一個重要的斡旋勢力，是歐盟透過接觸約旦和埃及政府，並承諾提供數以10億計歐元，籠絡兩國收容加薩難民，然而約旦和埃及政府均了解到，這樣做只會遭人民強烈反對。歐盟這樣做，是一種釜底抽薪的便宜自救方法，因為歐盟若不解決以巴衝突問題，以色列與阿拉伯國家真的陷入地域戰爭，每桶石油價格或會升至150美元，屆時歐洲不但經濟大衰退，也會成為美、俄及阿拉伯世界等油氣出口國的囊中物，再無法談經濟和政治獨立自主。

事實上，內塔尼亞胡政府應該吸取俄烏戰爭的教訓，面積2.2萬平方公里、只有700多萬猶太裔人口的以色列，遠比面積60萬平方公里、人口4,000多萬的烏克蘭缺乏縱深和人力，又如何抵擋擁有廣闊土地、總人口約4.2億的阿拉伯國家？烏克蘭有美西方大力援助都不濟事，以色列有美國支持就可以嗎？

柏林自由大學哲學博士 史文鴻