以巴休戰之後是繼續休戰，抑或是戰事再起？對內塔尼亞胡的政權來說，不戰則前功盡廢，且會暴露出早前戰事失利的情況，也要為攻擊加薩的人道主義災難負責，下台是必然的，被追究戰爭罪也未必可幸免。

不戰絕對是政治自殺，可是再戰有否把握呢？以軍至今仍找不到哈馬斯主力所在，便已損兵折將，後勤與經濟甚至兵源亦感不足，最關鍵是迄今沒法應付哈馬斯神出鬼沒的地道戰，裝甲車和坦克徒成靶子，特種部隊亦不特種，出則死傷，躲在裝甲車內也是死路一條，基本上是束手無策，只能狂轟濫炸，殺傷平民婦孺洩憤，扭轉不了戰局。再戰下去，徒死更多加薩平民，惹來全球更嚴厲的責備，美國及西方將退避。

而對國內戰場損失，必然繼續掩蓋，但死亡人數眾多，家屬社區不會不知，議會不會不知，美國也不會不知，於是國內民眾議會必然反對，美國也會尋求先停戰，再找方法來解決。在內塔尼亞胡及其極右翼政治夥伴之外的反戰、要求繼續停戰的聲勢必大，國際輿論亦已轉向，對以色列壓力日增。於是，休戰之後會否續戰，便是今後以巴問題走向趨勢的關鍵。

各國包括美國及西方當然是要求休戰持續，美國或有猶豫，因為若沒有可行的政治解決方案提出，不戰會再助長哈馬斯、巴勒斯坦與非西方陣營的聲勢，不戰便已是簽城下之約前夕，以色列的失，阿拉伯國家的得，便也是美國之失。或許，美國會容許內塔尼亞胡再作一戰，希望可以打敗哈馬斯，扭轉現時的政治形勢，即使以軍戰敗，美國亦可插手。一是還有機會一博，輸了便送掉不聽命令的內塔尼亞胡政權，也順勢可把以色列極右的宗教猶太復國主義政黨從政府中清洗出去。

二是美國有足夠時間籌劃部署政治解決方案，從政治安排上再度把巴勒斯坦的親美勢力納入，排除哈馬斯，一如當年收買巴解作為美國在巴勒斯坦的政治代理人那樣。哈馬斯在戰場勝利獲取的，倒會在政治談判中輸給美國。三是美國以和事者身份來調解，方便動員親美的阿拉伯國家合作，一起排斥哈馬斯及其他激進的武裝組織，抑制伊朗在中東的勢力。

休戰持續或以軍再敗，最大的問題是怎樣保存以色列政權，不被阿拉伯國家趁勢把以色列壓回到1948年的疆界？美國會煞費思量。