巴以戰爭對地區與世界的和平穩定造成的最嚴重後果，是支持以色列的美國與支持哈馬斯的伊朗打起來。伊朗是經濟大國、土地和人口大國、軍事強國，雖和美國比起來相差甚遠，但有令美國生畏的俄羅斯這樣一個強悍、鐵桿朋友，可以和美國打至玉石俱焚，雙方數十年來都視對方為最大敵人，必滅之而後快，在目前的俄烏戰爭中也已拔刀亮劍，擦出火花。在俄烏戰爭中，伊朗更是對俄羅斯支持極大，冒着和美國西方開戰的風險，可以說時下俄伊是「能過命的兄弟」，尤其是在「共同抗美」問題上。

與此同時，伊朗還有一個相當鐵、夠意思、極具分量的朋友——中國！中國的經濟實力、軍事實力、國際影響力世界第二，美國對中國又恨又怵，從特朗普到拜登都已使用渾身解數妄圖打垮中國——這個美國認為最大的戰略競爭對手。從地理位置、地緣政治來看，俄羅斯、伊朗、中國形成了一個橫跨歐亞的「鐵三角」。

這個鐵三角，北有俄羅斯在俄烏之戰中抗美，東有中國在「大國博弈」中抗美，西有巴以之戰醞釀美伊介入地區衝突。俄烏之戰正在打，烏克蘭敗象畢露，美國再支持烏克蘭打下去是有心乏力，歐洲、北約更是很不耐煩，吃不消。中美博弈已歷時6年，華盛頓出盡花招，處處碰壁，再打下去美國絕無好果子吃，加上美國自身問題、大選問題火燒眉毛，不得不和中國暫且「修復關係」。惟巴以戰爭這邊，白宮不知所措，處理不好，會觸發更大的危機，把美國拖進一場絕不適合在此時此刻打的戰爭。

更令美國棘手和焦慮的是，自己雖然不想打，但是「親兒子」、「小祖宗」要打，要打到底。以色列知道，它要徹底幹掉哈馬斯，搞「種族清洗」，伊朗不可能坐視不理，軍事介入是遲早的事，屆時美國對伊朗必會打擊。結果是打大了，俄羅斯會力挺伊朗，中國會側應，但為了復國大業，以色列一定要綁死美國。