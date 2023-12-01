11月是中國擔任聯合國安理會輪值主席國的月份，就在換莊前夕，中國外交部長王毅應阿拉伯諸國要求，主持聯合國安理會以巴問題高級別會議，重申「中方強烈希望暫時停火不是新一輪攻勢前的間歇，而是進一步實現全面持久停火的開端」。隨後聯合國舉行「聲援巴勒斯坦人民國際日」紀念大會，國家主席習近平再呼籲國際社會全力推動停火止戰。

結果，以巴雙方傳來同意停火多一日的消息，由原定停火4日，之後同意延長停火多兩日，現在再停火多一日，為雙方第二度延長停火。中國的斡旋和施壓顯然有一定作用，但美國同樣希望停戰，是暫時壓制以色列的最大原因。國務卿布林肯即將再訪以國，希望延長停火換取更多人質獲釋，然而，以色列戰時內閣表明，休戰過後勢以更強火力攻擊加薩，全世界都擔心戰火再起。何況人質總有換完的一日，若以色列拒絕收手，誰能阻止得了？

答案當然是美國，全世界只有美國有能力壓制以色列的瘋狂血腥報復行徑。布林肯所謂的延長停火並無太大意義，加薩的人道危機只會繼續惡化，穆斯林世界對美以的仇恨更大，惟有永久停火止戰，方是上策。美國只消在聯合國就以巴停火決議投下贊成票，以色列便不得不從；再絕一點，將地中海的美艦駛走，沒有靠山，以色列也不敢繼續猖狂，偏偏美國就是不肯。

事實上，以色列不成比例的報復行動，早已失去正當性，若在停火後再開戰，引起全球反彈必然更大。中國適時為阿拉伯國家主持公道，強調停火止戰，順天道而行，順民心而行，對提高國際形象和地位有正面作用。相反，美國只為猶太利益服務，所謂普世價值講一套做一套，其國際信譽在這一役幾近破產。