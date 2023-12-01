香港中文大學近日再爆醜聞，審計署前日發表報告，揭露中大管理由外間機構營運的校園設施，存在大量違法違規問題，令校園變成無掩雞籠。

例如中大現有的全部33間餐廳，原來無一依法領有食物業牌照，當中25間更無牌銷售多種受限制食物。審計署實地視察過的29間餐廳，全部都違規大做校外人士生意，部分更透過外賣平台提供校外送餐服務。中大對校內的超市、書店等的管理亦是一塌糊塗，包括相關管理委員會長期沒有開會，經常出現單一招標以至懷疑圍標。最離譜是未有跟隨政府及其他資助機構做法，在招標文件或合約中加入維護國家安全的條款，令中大儼如法外之地，「暴大」稱號絕非浪得虛名。

有人或認為，食堂變餐廳是常見現象，其他大學估計也存在不少類似問題，質疑審計署只查中大是玩針對。事實上，中大近年的浪費公帑及違法違規行徑，豈止有關管理餐廳？署方針對中大徹查，完全符合風險為本原則，惟今次調查根本搔不着癢處。

審計署的宗旨是監察公帑運用，首先最需要調查的，應是中大近年透過教育局、教資會及各類研究、教學基金取得數以百億元計公帑撥款，有多少是直接或間接用作資助該校師生的違法暴力活動？即使是真正用於教學的撥款，其運用又是否符合成本效益？教出來的大學生是否對香港有所貢獻，還是反過來幫納稅人倒米？還有在黑暴期間遭破壞的校園設施的維修開支，以及早前中大忽然更改校徽，在劣評如潮下又匆匆撤回涉及的設計及宣傳費用，不僅校外人士一頭霧水，就連中大校董也問不到數額。據聞立法會即將審議為中大興建新大樓的逾33億元撥款，希望議員們能為市民好好把關。