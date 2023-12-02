以巴之戰其實是沒有出路的鬥爭。

以色列建國已成事實，但卻不可按舊約聖經指示讓猶太國佔領整個巴勒斯坦，猶太人的數目與巴勒斯坦原來民眾還可相比，以色列近年擔心的是猶太人（除極端猶太主義者）的出生率下降，比不上阿拉伯人的人口增長，巴勒斯坦地區猶太人會成少數。

而巴勒斯坦長期屬阿拉伯人土地，也是伊斯蘭教佔主流，以色列即使可征服巴勒斯坦，在巴勒斯坦以外的阿拉伯人不會甘心，必然支援巴勒斯坦作戰。巴勒斯坦的阿拉伯人不易完全被消滅，他們便生生世世與以色列為敵，把鄰近的阿拉伯人及伊斯蘭教徒拉進來與以色列抗爭，以巴之戰便沒完沒了。除非以色列借助美國把鄰近阿拉伯人、伊斯蘭教國土完全征服，才可保以色列國的安全。但由此亦會把世仇從巴勒斯坦擴展至更大範疇的阿拉伯民族、伊斯蘭教徒。

歷史上十字軍東征，以宗教為由，也涉及經濟利益，在東部地中海，包括巴勒斯坦打了幾百年戰爭。今天以巴之爭亦不過是十字軍東征的當代延續。猶太教替代天主教，與基督教聯手。以色列建國也可能便相等於當年的耶路撒冷王國，一樣陷於長期的戰爭中。

以色列建國以至其他戰爭所擴大的佔領區，是在阿拉伯各國初生勢弱之時。今天沙特阿拉伯、伊朗已強大起來，以色列在美國、西方支持下，可以如前那樣戰勝？真主黨、哈馬斯、胡塞等武裝組織崛起，已顯示出阿拉伯民族與伊斯蘭教國家也已不再受制於西方，以不對稱的鬥爭手段，借巴勒斯坦民眾敵愾同仇的勇氣與士氣，正在反制以色列。

現在的事實是，以軍受挫於加薩，若真主黨、胡塞武裝及敍利亞軍合力收復以色列佔領的地方。哈馬斯挫以軍於加薩，消耗以色列的軍力、財力，其餘武裝從北及西進攻以色列。單以各方所可動用的火箭炮、導彈、無人機便足以襲擊以國全境。即使在境外遠襲，以色列難以長期抵抗。美國相應不敢出兵介入，以色列便難以抵抗。此所以，即使現時還只是與哈馬斯對戰，以色列便已提出用核彈來防衞。

以巴之戰標誌着以色列與阿拉伯國家的強弱易位，以色列勝，還是要長期作戰，敗則多會返回1967年的情況。以色列處於存亡之秋，關鍵在於真主黨等會否全力出擊。