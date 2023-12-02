美國前國務卿基辛格走完百年人生，意味一個時代結束，作為中美關係主要奠基者，畢生致力於維繫兩國關係，其歷史作用和歷史地位是無可替代的。今年7月，他還長途跋涉最後一次訪問中國，以遲暮之年繼續發揮橋樑角色，單是這一點就無愧於「中國人民的好朋友」稱號。有人形容，基辛格之後，美國再也沒有真正的知華派，這種說法一點也不誇張。基辛格一生訪華100多次，誰能比他更了解中國？絕大部分美國政客從來沒有來過中國，對中國各方面一無所知，卻以「中國通」自居，喜歡說三道四，愈發顯得淺薄。

身為美國政治人物，基辛格當然以維護美國的利益為己任，但他是一名現實主義者，深知中美合作的重要性，所以一直為維繫兩國關係出謀獻策、奔走呼號。可惜當今美國政壇已被鷹派勢力騎劫，政客一個比一個激進，沒有多少人理會這位智慧長者的苦苦規勸，導致中美關係陷入建交以來最困難的局面，也給世界帶來不確定性。

毫無疑問，現在這班美國政客的政治智慧和戰略眼光，根本無法與基辛格那代政治家相提並論。冷戰時期，華盛頓聯中抗蘇，大大減輕戰略壓力，最終贏了蘇聯。冷戰結束後，面對中國崛起，華盛頓方寸大亂，不是想辦法聯俄抗中，反而將俄羅斯推向中國，簡直不可理喻。其實早在多年前，基辛格就向特朗普政府提出聯俄抗中戰略，如果建議被接受，中國戰略壓力勢必大大增加，幸好華府那班草包政客沒有聽從老人言。

基辛格曾經警告，美國無法承受自我孤立的代價。但實際上，美國正一步步走向自我孤立。在俄烏戰爭中，美國糾集西方力量對付俄羅斯，起初好不威風，後來漸漸無以為繼，除了西方陣營，世界上絕大多數國家都沒有參與制裁俄羅斯，可見美國號召力不外如是，自己反而遭到孤立。而在以巴戰爭中，美國毫無底線支持以色列，更是將自己置於絕大多數國家的對立面，連西方盟友也頗有微言。

尤其拙劣的是，美國對華政策荒腔走板，雜亂無章。本想脫鈎斷鏈，後見脫鈎不成，便改成去風險化；本想封鎖圍堵，後見封鎖不成，便改成既競爭又合作。美朝令夕改，前後矛盾，自己也不知道自己想要甚麼。對此，基辛格除了覺得好笑，更多的是無奈：這班孫子實在太窩囊。