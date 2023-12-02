俄羅斯與烏克蘭戰爭爆發後，烏國總統澤連斯基到美利堅求援，順道拜訪美國前國務卿基辛格，老人家說：「在這場戰爭之前，我反對烏克蘭加入北約，正是擔心會造成今日的局面，如今這種局面既已形成，我希望烏克蘭保持中立的想法，再無意義了。」基辛格的意思大抵是說，閣下家住斜坡之上，我以往苦口婆心，勸你出門小心走路，你硬是不聽，如今從高坡上直滾到地面，摔得跛手跛腳，往後就連行走都有困難，既是如此，我當然不必再勸你日後出行時，要如何小心了。

如今基辛格已走，他活過了100歲，自他去後，世界上已很少具有如斯睿智的政治家。烏克蘭理論上當然有權加入北約組織，但政治從來不是這般簡單，做抉擇前還須斟酌情理、平衡各方利益，絕不能頭腦發熱，說幹就幹。基老未必當真反對烏克蘭加入北約，只是希望烏國慎選時機，若然時機未到，就要耐心等待。按一般人的標準，要等兩、三年的事已然太久，但國際政治則不同，要是機緣不合，再等一、二十年也是尋常，甚至等一、二百年，亦不必感到稀奇。鄧小平跟基辛格是同一檔次的政治家，兩老同樣高瞻遠矚，小平同志就曾批示，釣魚島主權問題，不妨交由下一代人處理。

俄羅斯在普京總統管治下，一向慣於用鐵和血去解決主權糾紛，他一日仍然在位，烏克蘭一日都不該冒險犯難，要求加入北約，去挑戰莫斯科的底線。澤連斯基是一個幼稚而短視的政壇小混混，由他帶領烏克蘭，國家又如何能有好運？奈何當今國際政壇都是愚人當道，澤連斯基遠不止一個，恐怕還有千千萬萬個，世界早已變了模樣，基辛格無奈，亦再看不下去，便索性早點離開，找上帝談心去也。