諾貝爾和平獎得主，可能犯下戰爭罪嗎？這個極具爭議性的人物，便是甫以百歲高齡過世，縱橫國際外交界數十年，被千夫所指，卻又被萬人景仰的美國前國務卿基辛格。

這位「中國人的老朋友」，15歲為逃離納粹的迫害舉家搬遷至美國，參加過二戰著名的「突出部之役」，拿到了哈佛博士，寫下了哈佛有史以來最長的博士論文，提出了著名的「小型核戰爭理論」，一路成為尼克遜總統的國家安全顧問與國務卿，啟動了與前蘇聯的核武裁減條約談判，促成中美關係正常化，還一力主導了從越南撤軍的巴黎談判，讓自己獲得了諾貝爾和平獎。卻也因為他一切以美國利益至上的「實用政治」觀點，導致美國做出轟炸柬埔寨、放棄越南、推翻智利政府等行動，也讓他日後多年一直陷入是否犯下戰爭罪的指控與法庭糾纏。

卸任後，他仍活躍美國外交圈，他抨擊卡特與克林頓的外交政策，認為他們對中東問題操之過急；他為入侵伊拉克提供建言，告訴小布殊：「鎮壓叛亂取得勝利，是撤出伊拉克唯一道路。」甚至在特朗普當選後，他還建議接受俄羅斯對克里米亞的佔領，以便讓美國在外交上有更多迴旋空間。

就在今年7月，年滿百歲的他最後一次到訪中國，獲得了習近平的親自接見，顯示了這位見證超過半個世紀國際外交分合的老人，仍舊對這項工作並未忘情，展現了驚人的意志與活力。

基辛格逝世，留下的是一個大半由他擘劃的國際格局，以及世人對他的爭論。無論你是否贊同他的觀點，現代的美國外交政策到處都充滿其影子，而也由於美國的超強地位，未來基辛格留下的餘波蕩漾，還將影響整個人類非常、非常多年。