東盟10國的經濟發展水平不一，既有像新加坡這樣的發達國家，也有像緬甸、老撾這種世界最不發達國家。提起東盟，許多香港人第一時間往往會想到新加坡或泰國，反而忽略了東盟最大的國家——印尼。印尼將於明年2月舉行總統選舉，日前剛剛正式啟動為期75天的競選期。這次大選除了關係到印尼的未來，也隨時會影響到東南亞地區的政治格局。

相比東盟其他成員國，印尼有兩個比較突出的特點。第一，印尼是最大的東南亞國家，地大物博，國土面積有190多萬平方公里，自然資源豐富；同時，印尼也是世界第四人口大國，有2.7億人口。近年印尼在總統維多多治理下經濟快速發展，2021年的GDP高達1.1萬億美元，人均收入逾4,000美元，已重返中高收入國家的行列，前景靚麗。

印尼國力增強，在東盟影響力愈來愈大，但近年在很多國際問題上表現繼續低調。以南海主權糾紛為例，東盟各國的立場大致可分為三類：一是偏向中國，二是和中國對抗，三是保持沉默和中立。第三類國家以印尼為代表，另加一些非沿岸國家例如緬甸和泰國等。由於第三個陣營的國家佔了最多數，可以發揮關鍵的角色，自然成為各方積極拉攏的對象。印尼在東盟內部作為領導的角色，面臨的外交壓力更大，中美兩國都把印尼作為其東南亞外交的重要戰略支點國家之一。不過印尼仍然堅持在大國間實施平衡外交，不過分依賴某一大國。

今次印尼大選共有3名總統候選人，現時3人提出的外交主張大多是延續現任政府政策。當然，這不意味着他們上台後不會有改變。隨着東南亞地區的地緣政治競爭日益激烈，印尼日後的角色將愈來愈重要，這也令明年的印尼總統大選頗有看頭。