美國前國務卿基辛格日前以100歲的高齡辭世，多國領導人紛紛表示哀悼，中方更形容他是中國人民的老朋友兼好朋友，會銘記他對中美關係投入的真摯感情和作出的重要貢獻云云。筆者不諱言他是一位有智慧和歷史性的外交家，但作為現實主義外交的忠實履行者，基辛格終其一生看重的只有權力、實力和利益，感受不到他對中國有何真摯的感情與個人友誼。

基辛格在出任國務卿初期，其實對中國並無甚麼認識或好感，但由於美國當時剛經歷了古巴導彈危機，美蘇核戰一觸即發，再加上越戰泥沼愈踩愈深，當時新任美國總統尼克遜睇準中國與蘇聯因珍寶島事件而關係跌到冰點，才指派基辛格秘密訪華，企圖拉攏中國組成策略性的反蘇聯盟，而因利乘便促成了中美建交。

現實主義外交着重硬實力與實質的國家利益，包括政治、軍事和經濟，漠視民主、自由、人權，以至基本人倫道德等意識形態考慮。因此在其主導下的美國外交，可以為了抗衡蘇聯而與同屬共產主義的中國合作，也可以為了阻止南美、非洲及亞洲等地國家「赤化」，而公然、粗暴干涉別國內政和犧牲他國人民利益，以至生命。包括支持一些更極權及殘暴的軍閥或反對派策動政變（當時未有顏色革命一詞），推翻多國的民選和文人政府，以至策劃暗殺及默許濫殺等。

本身是猶太人的基辛格，也可以為了美國的政治和石油利益，一方面向以色列提供大量先進武器，另方面又促使以色列在戰勝後向埃及交還西奈半島，以緩和威脅美國經濟的石油危機及蘇聯對中東的進一步介入。他在1973年聲稱因促成越戰緩和而獲頒諾貝爾和平獎，至今仍是該獎項歷來的最大笑話之一。明日再談談基辛格卸任後對現實主義的體現。