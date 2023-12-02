俄烏戰事近排較少人關注，戲子總統澤連斯基亦甚少風騷出現喺媒體，俄烏戰事確實已被中東戰火所取代；有論者甚至認為今年尾俄烏戰爭可以終結；老朽則認為即使唔係年尾，很大機會明年春天應告一段落。

事實上，客觀形勢對烏克蘭愈來愈不利；烏軍嘅夏季「大反攻」，根本只有喺前線輕微推進，完全未能奪回丁點失地。如今烏克蘭已步入寒冬，地面戰爭更難打。據英國軍情分析，俄方喺冬天前兩個月已避免使用空基巡航導彈作攻擊，因此囤積咗更多導彈，相信係留待嚴冬時一次過猛攻烏克蘭能源基地。烏軍早亦承認，俄烏戰況因軍事科技嘅水平而進入僵持。有軍事專家指出，家陣係打消耗戰，俄羅斯無論喺動員上、彈藥、無人機及武器生產能力上都比烏克蘭佔有長期優勢；喺一場消耗戰中，試問一味伸手靠他國援助嘅烏軍，望天打卦，怎有可能打敗俄羅斯？

美國和歐洲多國對俄烏之戰已心淡，投下咁龐大嘅財力物力，烏克蘭始終未能對俄羅斯有絲毫勝算，長貧難顧，已出現對「烏克蘭疲勞症」。歐美本身經濟亦唔掂，英國一再出現大城市破產，可知經濟環境確實惡劣。美國亦內外交困自顧不暇，想幫戲子總統都有心無力！外媒早於今年3月透露，德國總理紹爾茨訪美期間，美國總統拜登和紹爾茨都同意有限度向烏方供應武器，目的係令烏軍守得住前線，卻不足以收復所有失去嘅領土。好明顯，意思係令戲子總統醒覺，戰爭根本已打不下去，此中真意就係要放下身段，咪再咁多堅持，開啟俄烏和談吧！俄羅斯目前已經佔據了大約18%嘅烏克蘭領土，普京都「知足」，一直說「從不拒絕談判」，已成歐美棄子嘅烏克蘭，還逞強？