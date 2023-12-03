娛圈單打：學生黑鞋白襪仔　Fashion嘅嘢唔識睇

全城矚目的國際名牌時裝騷圓滿落幕，尖沙咀星光大道久違地重現星光，令人回味。之但係Fashion嘅嘢，一介凡夫俗子，真係識條鐵咩！眼看不少型男索女造型非常奇趣，不禁令人思考，究竟名牌+潮流，係咪就＝好品味呢？

好似韓流男神宋仲基吖，一身白衣造型非常吸睛，如果只睇上半身，白大衣、白襯衫、俊美臉孔，活脫脫就係韓劇入面的白馬王子！點知鏡頭往下一拉，他長褸配短褲本已有點奇怪，但最突兀還是穿起一雙小學女生款式黑皮鞋，再襯一對白襪仔，嗯嗯，返學真係一流，但出大騷就……嘿嘿嘿。

唔少粉絲都話唔識欣賞，宋仲基本人可能都有啲靦覥，個人IG只上載上半身照片，耐人尋味。到底品牌點解揀呢套咁獨特的衫畀男神着，係益佢定係考佢，至今仍是一個謎。

同樣可圈可點的，仲有香港天王郭富城！58歲的城城一直係成熟型男代表，每次亮相皆令人眼前一亮，偏偏當晚一身造型令人充滿疑惑，皆因他將品牌經典格仔圖案Full Set着上身，由頂至踵都係格仔平面密鋪，形同行走中的大手袋！刷新了型男新定義！

嗱，就算係靚女，似乎都係驚多過艷。好似倪晨曦，出名樣靚身材正，當晚一身「中門大開」造型非常搏殺，但有口痕友就話嘞，露則露矣，不見美感，反而更似男人露胸肌！媽呀，堂堂大美人畀人話似男人，相信都係第一次！睇咗成晚，最正常都係發哥發嫂，兩人白衣飄飄，長袖長褲，遠看近看皆相宜！薑還是老的辣，又一鐵證！