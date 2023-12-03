正論：治安惡浪捲全城　南亞毒瘤惡滿盈

南亞毒瘤作奸犯科，無惡不作，已成「香江日常」。前日深夜，兩名持香港身份證的巴基斯坦男子駕駛客貨車至葵涌，突遭兩名南亞刀賊及兩名國籍不明的同夥行劫並毆傷，車上3千多部手機被掠去，涉款逾2,800萬元。執法部門其後在八鄉接報，涉案客貨車被人縱火焚毀，案件撲朔迷離，唯一肯定的是，南亞兵團已成本港治安的心腹大患！

是次案件古古怪怪，當中會否另有內情，甚至自編自導自演，仍有待調查。但不容否認的是，本港近年涉及南亞兵團的案件不絕如縷，僅今年首5個月，便有300多名非華裔人士涉及盜竊、搶劫、街頭行騙等案件而被捕，佔所有被捕人士之中近一成，當中過百人為持「行街紙」的假難民，反映南亞毒瘤禍港的冰山一角。

實際上，數日前才有一名印度裔假難民在北角販毒「斷正」，執法部門在其身上及居所搜出懷疑大麻，市值5萬多元。至於「打黑工」的假難民更不在少數，立法會議員直指，近年入境處接獲及有待審核的免遣返聲請個案大增，涉及濫用司法程序，這些假難民來港最大目的就是打黑工搵快錢。入境處文件顯示，截至今年10月底，仍有約1.47萬名聲請人基於不同理由身在香港，儘管當局透過優化個案處理機制，使上訴委員會得以加快處理聲請上訴個案，例如2022年處理了1,572宗個案，今年1至10月已完成處理2,256宗個案，目標是每年處理不少於3,000宗，但截至今年10月底，尚待上訴委員會處理的上訴個案仍有1,430宗，沒完沒了。

香港之所以淪為「假難民港」，南亞治安毒瘤之所以愈養愈大，根本原因出在港府效法婦人之仁，拒絕退出聯合國《禁止酷刑公約》，吸引大量來自非戰爭或災區的南亞窮國人民大舉湧港。他們到港後只要提出免遣返聲請便可獲發行街紙，每月還有數以千元計的各項人道津貼，港府每年動用十多億元供養假難民，好吃好住好招待。即使不符合難民資格，他們仍可透過機制免費打官司上訴，過去有些個案瘋狂濫用司法程序，留港超過10年；有些個案甚至倒打一耙，向港府提出起訴而成功獲得巨額人道賠償。在如此優惠的情形下，一傳百，百傳萬，假難民前赴後繼，何足為奇！

由此可見，即使入境處不斷修例，不斷加快審核程序，雙拳始終難敵四手，根本無法遏止假難民湧港。這些人來港後除了打黑工，更會勾結本地黑幫充當打手食大茶飯，甚至有黑幫透過當地中介，在南亞國家招兵買馬。香港治安急劇惡化，各類刑事案件不乏假難民身影，豈是無因！

本報不下多次指出，港府就算不實施即捕即解，也要重設禁閉式難民營，限制假難民活動，從源頭消除他們來港的誘因。最近就連立法會議員也認同，最起碼要設立半開放式營區管理假難民。奈何港府假仁假義，表明並無這方面的打算。對假難民仁慈，即是對守法市民殘忍，香港經濟已經水深火熱，何堪治安毒瘤再踩一腳！