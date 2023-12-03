近期以來，唱衰中國經濟已成為西方主旋律。標普全球（S&P Global）日前發表一份報告，指隨着中國經濟放緩，亞太地區主要成長引擎將轉移至南亞及東南亞，並由印度帶領亞太區的增長。很明顯，這又是刻意抬高印度、貶低中國的老套路，但理想很豐滿，現實很骨感，印度想取代中國成為地區主要成長引擎，恐怕只是一廂情願，起碼在可見將來都是不可能的任務。

早在十幾年前，西方就開始吹捧印度，形容為「中國2.0」，試圖打造成新的世界工廠，結果呢？多年下來，印度與中國的距離不但沒有縮小，反而不斷擴大。目前印度GDP還不及中國的五分之一，僅以最近3年計，中國GDP增加3.8萬億美元，印度只增加0.54萬億美元。而根據國際貨幣基金組織的數字，中國對全球經濟增長的貢獻率達到34.9%，印度只是15.4%，兩者根本不可同日而語。標普報告指印度將帶領亞太地區的增長，不知從何說起，也許將來會有這一天吧，但不知是哪年哪月的事。

西方吹捧印度的主要理據是「人口紅利」，其實這並不能說明任何問題，如果人口多就能成為經濟強國，世界上怎麼還會有這麼多發展中國家？西方又怎麼可能成為發達社會？真實情形是，印度成年人文盲將近3億人，近半人口沒有完成初中教育，工人平均素質遠不及中國。更何況，無論是基建設施，還是產業鏈和供應鏈，印度都無法與中國相提並論。

近年美國大搞脫鈎斷鏈，部分外資企業從中國撤往印度，雖然可以降低人力成本，卻要面對各種無法預料的問題，往往得不償失。蘋果公司行政總裁庫克早前宣稱，在中國市場銷售的最新型號手機並不是印度製造，而是中國製造，可見印度產品的質量始終令人難以放心。

正如有人形容，印度體質虛弱，無法扛起世界工廠這面大旗。這不是歧視，而是事實。儘管印度政府雄心勃勃，夢想建成世界一流強國，甚至要把21世紀變成印度世紀，但夢想歸夢想，現實歸現實，印度不先解決體質虛弱的問題，一切都是空談。不是說印度永遠不可能成為世界一流強國，也不是說印度永遠不可能超越中國，而是說必須腳踏實地，不能盲目自信。信言不美，美言不信，西方的吹捧往往不懷好意，印度應有自知之明，懂得分辨何謂捧殺、何謂棒殺。