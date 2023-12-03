2023年即將過去，不用蓋棺也可論定，今年是動盪不安的一年。除了俄烏戰爭沒完沒了，以巴在休戰過後又再燃起戰火，天下並不太平。在這樣的大背景下，民粹野蠻瘋長是必然結果。單是美國，拜登的支持度已明顯落後於對手特朗普，在6個搖擺州份裏，特朗普輕取5州，如果明日大選，特朗普鐵定當選。

特朗普是極右政客，他的偏激行事作風，全世界也領教過，單是美國國內，當時便造成社會極大對立和撕裂。然而，經過拜登近3年執政，不僅未有修補社會撕裂，反而因為全面偏袒以色列，令國家更加對立。原為民主黨支持者的穆斯林美國人深感失望和憤怒，就算不支持共和黨，也對民主黨有了離心。至於經濟不振，更令基層美國人倒向口不擇言的特朗普懷抱。

可以說，經濟問題從來都是至關重要的問題，每個國家一旦面臨經濟不景，人民生活困苦，民粹便有了肥沃的生長土壤。二次世界大戰前夕，德國因為一次大戰戰敗而面對巨額賠償，整個國家委靡不振，希特拉的激進極右納粹勢力由是崛起，最終引致第二次世界大戰，生靈塗炭。

如今世界的鐘擺似乎又蕩向民粹一邊，除了特朗普極可能回朝，阿根廷亦選了一個揚言要炸掉中央銀行、全面使用美元、支持無政府狀態的「阿根廷特朗普」米萊上場。此君瘋言瘋語，只要稍有理性的人，不用想也知道他所說不可能實現，惟阿根廷人依然捧他上台，原因就是該國經濟太差，民生太苦，讓極右政客乘勢而起。就連出名理智的歐洲國家，荷蘭最近的眾議院選舉，竟然也由極右翼自由黨獲得最多議席。激進民族主義一旦成為主流，距離世界大戰不遠矣！