近日美國接連有兩位智者離世，一位是美國前國務卿基辛格，一位是與股神巴菲特共同創立巴郡投資公司的芒格。前者享年100歲，後者亦以99歲高齡辭世，兩老都是福壽雙全，離開後備極哀榮。

巴郡的代表作很多，近年收成最大的，是來自中國電動車公司比亞迪。在2008年，巴郡用2.7億美元買入比亞迪股份，如今這批股票總值達80至90億美元，升值遠不止10倍，而是達到30倍以上。過去人們大多將這宗買賣歸功於巴菲特，但原來投資比亞迪是芒格的建議，他費了好些唇舌，才成功打動股神，也造就了巴郡有史以來，其中一項最成功的投資。

芒格一輩子做過無數買賣，固然也曾錯判市場，但正如巴菲特所說：「到退潮時，才知道誰在裸泳。」芒格活了接近100年，如今在人生舞台上悄然引退，點檢生平，他堪稱是「人生勝利組」。

基辛格與芒格的成功，都是來自智慧，兩位格老都能夠洞燭先機，看待事物的方法，也不與世俗同流。上世紀70年代，西方世界的主流意見認為，應該對共產中國作全面圍堵，基辛格卻不作如是觀，他親自秘密訪華，敲開中國的大門，結果為全球的大國關係，開創出新局面。2008年金融海嘯爆發後，西方投資者紛紛轉趨保守，對中國的新生產業持觀望態度，芒格則力排眾議，堅持大手買入比亞迪股票，到頭來便讓巴郡賺翻了。

如今西方輿論又大肆渲染，說中國經濟快將「爆煲」，芒格臨走前的一個月，曾接受訪問，他的看法又與好些財經演員不同，老人家說：「中國的經濟前景在未來20年，幾乎比任何大型經濟體都更好……中國的龍頭企業，比任何地方的巨頭都更強大。」