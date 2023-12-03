被喻為中國人民老朋友的美國前國務卿基辛格日前逝世。基辛格的一生充滿傳奇，歷史地位尤其是在中美關係中的重要性更是人所共知。但所謂時勢造英雄，基辛格這名中國通當年之所以成為恢復中美關係的重要推手，關鍵在於兩國背後有着共同利益，必然走向合作。

二戰後，美國與蘇聯成為全球兩個超級大國，不過在意識形態方面針鋒相對而展開冷戰。中國與蘇聯本來是盟友，可蘇聯1968年入侵捷克斯洛伐克後，中國對蘇聯擴張主義的擔憂增大，甚至公開把蘇聯視為比美國更大的威脅。在此背景下，美國決定與中國建交，謀求遏制蘇聯，增強美國在全球的戰略地位。而中國亦有意與美國交好，一方面有利經濟發展，另一方面可牽制蘇聯的威脅。

中美上世紀70年代建交後，關係起起伏伏，並隨着中國2001年正式成為世貿組織成員而展開新的蜜月期。中國加入世貿後，經濟高速發展的同時，亦間接令美國得以入口大量廉價的中國貨，享受了十多年高增長、低通脹的好日子。美國也在這段時期通過印美元買中國貨、不斷向外輸出貨幣，鞏固了美元霸權的地位。

不過，隨着中國經濟實力和技術水平不斷提升，美國感覺到明顯的威脅，而通過印錢過好日子的時代，亦隨着債台高築而逐漸走到盡頭。近年美國更視中國為威脅多於合作對象。說到底，這並非誰對誰錯，而是大家的合作關係已難以為繼。

說回基辛格，他的一生見證了中美關係最美好的時光，然而，國與國之間沒有永遠的朋友，利益關係格局一旦轉變，誰也改變不了交惡的勢頭。如今中美的利益交匯點愈來愈少，縱使基辛格再生，恐怕也難令中美再次成為好友。