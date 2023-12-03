越共中央總書記阮富仲前日喺越南河內會見中國外交部長王毅。王毅指出，喺兩國建立全面戰略合作夥伴關係15年基礎上，雙方就提升兩國關係定位達成共識，這符合兩國共同願望和共同利益，也有利於地區和世界和平發展，將為兩國關係開闢更加光明嘅前景。

王毅又表示，越南政治社會和諧穩定，經濟發展蓬勃有力，國際地位不斷提升，相信越方一定能夠實現確定嘅戰略目標；中越兩黨最高領導人建立了牢固政治互信和深厚同志情誼，為兩國關係把舵定向，提供了重要戰略引領。

越南近年勵精圖治，國運昌隆有目共睹。王毅今趟到訪，對越南大送高帽，相信係為國家主席習近平本月訪越鋪路。中方讚賞越方始終把對華關係作為越南外交嘅戰略選擇和頭等優先，中國也把對越關係作為周邊外交嘅優先方向。都話「花若盛開，蝴蝶自來」，越南不似菲律賓冇料充四條，一味恃住有老美撐腰，狐假虎威，只知喺南海掀起惡浪！菲律賓再不知收斂的話，必嘗惡果。

呢，越南就醒多了，左右逢源。大家如不善忘，當記得今年9月，美國總統拜登訪問越南，兩國跳級達成「全面戰略夥伴關係」，相信這亦引起中方關注。中國與越南關係向來密切，除咗先於美國建立全面戰略夥伴關係，還有全面戰略合作夥伴關係。阮富仲深明「遠親不如近鄰」，何況老美經常口是心非，並不可靠；同中國做生意，有這樣一個世界最大市場，點都冇蝕底。

阮富仲好識做，佢對王毅表示，越中兩國山連山，水連水，「越中情誼深、同志加兄弟」，這在世界上是獨一無二的。佢仲話越中關係不斷發展，完全符合越南人民嘅願望。識時務者為俊傑，此之謂也。