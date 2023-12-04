近日有一本書的序言以「卸下偶包的賴清德」為題，對他極盡吹捧之能事，似乎頗有清德不出，奈天下蒼生何的作態。賴清德過去不斷造神，對自己的外表近乎苛求，連堅持數十年近似中分的頭髮，在記者詢問時都嚴肅回答：「我是六四分」。顯然是個偶包極重的人物。如今為了爭取大位想要貼近民意，真能放下身段與民眾打成一片嗎？

看看賴清德為了爭取選票進行的座談與討論，就知道這一切操弄，恐怕根本適得其反。當賴清德被問及如何解決少子化與高齡化問題時，他說：「我出生的時候是40幾萬人，不像現在20幾萬人這麼少。為甚麼缺工？我想是民主的社會，多元的就業機會出現了！」有人知道他在說甚麼嗎？問他如何擺脫「行人地獄」？他答：「我認為我們的國家非常了不起，我們的民主從專制獨裁的黑暗時代，走到今天自由民主的幸福，我們民主指數是亞洲第一名。」所以是民主造成了行人地獄？

問他台南光電弊案、黑槍氾濫、正副議長賄選種種問題誰該負起責任？他要民眾看看市長與涉案議員是民進黨內哪個團體的？卻忘了自己就是民進黨主席！當學生質疑民進黨執政弊案連連，要如何對民眾交代？他竟要學生舉例說明。當學生訴苦房東不願讓他們申請租屋補貼時，賴清德竟要學生自己去告訴房東相關優惠政策，還補充：「我也很好奇他們知道這些政策後會怎麼做？」種種荒腔走板的對應方式，都讓台灣民眾恍然大悟，原來卸下偶包後，賴清德就是個不折不扣的草包。

賴清德從頭到尾，就打算靠着「抗中保台」、「台灣價值」、「民主與專制」這些口號騙到政權，對實際政策毫不關心也沒有任何想法。這樣的人要領導台灣4年？台灣人命真得夠硬才行！