俄烏戰爭從去年2月爆發至今即將兩周年，隨着前線戰事一直陷入僵局，交戰雙方以及歐美國家開始產生戰爭疲勞，近來西方陣營出現了愈來愈多呼籲兩國重返談判桌的聲音。但我以為明年上半年俄烏兩國停火的機會不大，原因是明年為全球大選年。

正如我在本欄說過，全球明年有逾70個國家舉行選舉，其中美國和俄國的總統大選對俄烏戰爭的走向最關鍵。在國際關係領域，流行着一種民主和平論的說法，認為民主國家之間不會發生戰爭。這個理論是對是錯尚有待學界探討，但有一個不爭的事實是，選舉期間各方人馬為了勝出，在外交主張方面都會硬而不會軟。以明年的美國總統選舉為例，目前民主黨和共和黨兩黨勢均力敵。假如現任總統拜登爭取連任的話，共和黨候選人屆時肯定會向拜登施壓，指摘他對俄國示弱。而拜登將被迫為自己辯護，甚至對俄政策會更加強硬，以駁斥被指過於軟弱的指控。由於美國對烏克蘭有很大的影響力，烏國自然不會輕易和俄國談判。

同樣情況也會發生在俄羅斯。俄明年3月舉行總統大選，現任總統普京已表態會爭取連任6年。對他來說，未來數個月最大的工作只會服從於一個目標——確保連任。近來克宮屢次宣稱已準備好與烏克蘭談判，只是要安撫期盼戰爭盡早落幕的俄國民眾。為了顯示自己堅定應對外部威脅的決心，以及表示俄烏開戰是正確的，普京斷不會宣布從烏克蘭撤軍，除非各方能夠提出體面的下台階。

俄烏戰爭過去一年多對兩國已造成沉重的代價。這場戰爭一早就應該要結束。很可惜，總統周期的最後一年往往不是對外政策發生重大變化的最佳時機，明年的美俄大選多半也不會例外。