正論：口罩剛除又籲戴　防疫無招真丟架

內地多處近期爆發多種呼吸道傳染病，事實上，疫情有向南蔓延的趨勢，廣東多地4月起已有學校因而停課消息。通關後香港與內地來往頻繁，無可能不受影響；有醫生昨天在電台節目表示，本港今年冬季流感高峰期來得較遲，相信在下月至明年2月個案會上升。本港肺炎支原體感染個案，近期正大幅增加。

據悉，肺炎支原體感染在今年初至7月，每個月有數宗至十多宗個案；而由8月至今，每個月有百多宗感染個案。換言之，隨着天氣變化及轉冷，有關流感及其他呼吸傳染病將會上升。有醫生指出，感染肺炎支原體對健康的市民影響會較細，但長者、年紀較小或長期病患者，若感染不同的過濾性病毒，再加上肺炎支原體，病情會惡化；同時，肺炎支原體可以透過近距離接觸感染，在院舍或學校容易爆發，是以防疫幾時都不可鬆懈。實情是九成感染者會引發上呼吸道感染，約半成至一成感染者或有較嚴重的下呼吸道併發症，嚴重的可能影響腎臟功能，豈能掉以輕心，不慎之哉！

本港經歷新冠疫慌，不少市民仍然如驚弓之鳥，依然罩不離口，搓手液不離身，彷彿口罩一除，搓手液不噴，病毒就會跟着來！近日肺炎支原體感染個案上升，有醫生亦建議幼稚園做好預防措施，包括要求學生戴口罩上學。有專家指個別患者同時感染多種病毒，呼籲市民接種疫苗，預防多重感染。

有醫生亦表示，雖不強制檢測任何病毒，但有機會低估現實情況和在社區中的流行病學真實數字；小朋友衞生意識較薄弱，在學校應該要他們戴上口罩，希望避免個別小朋友因為感染而出現嚴重併發症。事實上，市民大多耳熟能詳，每逢在電台聽那些傳染病專家解答聽眾疑問，亦不外呼籲市民勤洗手注意個人衞生，在人多的地方要戴口罩，最重要就是要打足針，來來去去都是這三道板斧！

防疫意識確實要加強，「為之於未有，治之於未亂」一定無錯。然而，市民內心亦不禁會納悶，口罩剛除不久又呼籲要戴，難道防疫真係只得「一招了」？內地有關部門已見加強防控力度，台灣亦在全台4個機場針對陸港澳旅客實施定點監測，反觀本港衞生部門，除了呼籲市民接種疫苗提高警覺，再加一招戴口罩外，似乎就沒有採取任何進一步預防措施。流感若在下月及明年2月上升殺埋身，難道只係「戴罩！戴罩！戴罩！」就可安然度過高峰期？

本欄一再指出，本港醫療體系千瘡百孔、甩皮甩骨。新冠肺炎肆虐期間，因規劃無方致醫院床位爆滿，年老患者被迫在院外輪候，餐風宿露慘狀，香港市民怎會輕易忘記？經過一次又一次慘痛教訓，有關部門對於即將殺埋身的流感及肺炎支原體等病毒，理應未雨綢繆，防患未然；防疫無招，疫情掩至又見倒瀉籮蟹，徒丟人現眼！