娛圈單打：脫無不出怨言　深諳地球係圓

不認不認還須認！40歲的黃智雯（Mandy）終於正式離開效力16年的TVB！她在社交網細訴衷情，形容心情百感交集，感謝公司栽培，期待未來迎接更多的挑戰。好來好去，不出怨言，Mandy就算「脫無」，一樣貫徹低調踏實作風。

入行至今，Mandy觀眾緣不俗，大家都愛她舒服自然，不扮嘢不做作，近年劇接劇登上女一之位，可惜就是無緣視后。眼見不少花旦遲來先上岸，例如蔡思貝、李佳芯，Mandy等來等去始終等不到，難怪心淡。

早前她小試牛刀，初嘗參演舞台劇滋味，當時已傳出她不打算續約，但她堅持口密不多言，直到時機成熟、米已成炊才宣布離巢。像她這樣低調的個性，在娛樂圈十分罕見。就連結婚也十分神秘，正式成為人妻始在社交網公開婚照，沒有敲鑼打鼓唯恐天下不知，可謂異類。

會不會就是個性太過低調，反而影響了際遇？雖說有麝自然香，但娛樂圈最忌冇Noise冇Talking Point，Mandy明明條件不俗，偏偏就是不爭上位、不搞是非，最後就是眼看別人升呢，自己仍未得米，唉。

當然，人各有志。女人四十來到人生新階段，Mandy刻下追求的生活，可能已跟其他花旦不在同一檔次。尤其她諗頭多多，年前跟家人合資推出自家網店，大賣日韓時裝，做埋生招牌，反應不俗。何況老公也是有米才俊，不愁生活。講開又講，唔少離巢藝人皆滿腹怨氣，甚至公開數臭舊公司，實在冇品。Mandy懂得感恩，皆因深明「地球係圓的」道理，說不定山水有相逢！