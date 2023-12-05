中國要成為金融強國，怎樣的金融強國？

國際上金融體系的發展有兩大類，一是日德，以大銀行為主。日本是以大銀行作為企業集團的核心，以銀行的財力支持企業集團的發展，形成財閥制度。南韓亦採相類模式。德國則以地方銀行作為核心，針對地方經濟的企業，銀行提供融資，同時參與企業的內部監督。德國企業的治理雙層制（股東董事會和有外界和職工持份者參與的監事會）多是以銀行為監事會之首。二者都是銀行與企業緊密合作，以推動產業與地方經濟的發展。

二是英美，兩國的銀行與企業關係純粹屬商品化的利潤關係，銀行只管本身的經營和利潤，不管服務或所在地方的企業與經濟死活。英國是側重商業銀行，美國傾向於投資銀行。但二者的金融經濟體系內銀行不是最大勢力，而是非銀行的直接金融機構，例如股市及其他工具市場才是融資的主力。銀行在英美沒有日德那樣佔有金融與經濟的主導地位與作用。

這兩個類別以及銀行不同的體制，都有利弊，但日德在二戰前後的急速經濟發展勝於英美，可能便反映它們的制度優勢。可惜的是，日本銀行與財閥體制毀於上世紀90年代的亞洲金融危機，大銀行破產，合併和股權被美國收購。究其原因，可能不是日本銀行體制的問題，而是亞洲金融危機前後美國對日本經濟金融政策的干擾。南韓面對同樣打擊，卻因政府與社會放棄國際貨幣基金組織的干預，保留部分大銀行與企業集團，在危機之後逃避了日本式的體制崩潰和經濟停滯。

同樣地，德國銀行受到2008年金融海嘯的衝擊，連續地受到美國政府的懲罰，但仍頑強地抗拒，與來自美國的金融自由化攻擊抗爭，雖露敗迹，還可抗衡。

英美的股市體制幾經危機，英國本地銀行盡失，全被外國兼併；美國銀行因投資、投機比重大，在股市房地產市動盪的今天，也風雨飄搖。

中國金融強國之路，要好好總結發達國家的成敗經驗，才有機會在眾多發展中國家金融失敗例子中突圍而出，並借此確立中國式金融體制模式。不過，中國金融學的教育科研少有從歷史研究、認識發達國家金融成敗的經驗，只依美國教科書的主張，可由此發展成金融強國嗎？銀行去國營化，把大銀行分拆為中小銀行，把商業銀行變成投資銀行？或改以股市為主？