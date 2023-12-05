美國糾結盟友傾盡全力打壓中國和俄羅斯，結果完全無效，中國突破科技封鎖推出新手機、電動車以至AI技術；俄羅斯同樣沒有被烏克蘭打垮，俄烏戰爭膠着，徒虛耗美西方經濟和國力。竹籃打水一場空，害人不成終害己，又一鐵證。

事實上，美國左右開弓，反而逼得中俄走得更近，並且夥同被美西方排斥孤立的北韓、伊朗，組成沒有明言的「聯盟」，尤其朝俄關係突飛猛進，今年9月普京和金正恩在俄羅斯會面後，北韓軍事技術隨即有突破性進展。當時外界相信，北韓向俄羅斯提供彈藥，換取俄羅斯技術幫助。果不其然，北韓日前宣布第三次發射人造衞星，成功進入地球軌道。顯而易見，兩國開始合作後就不會停止，即使日韓直斥北韓違反聯合國安理會規定，然而米已成炊，別說日韓，美國又奈得其何嗎？

這一切都是美國一手促成的結果，也是其戰略失敗的明證。若非美國自以為足以同時開闢中俄兩條戰線，中俄未必會這麼快走近，畢竟雙方過去互有猜疑，亦同樣有邊界爭議；而敵人的敵人就是朋友，北韓同樣被美國孤立，中國礙於大國身份，不可能向北韓明刀明槍提供各種技術，同樣無法「出面」向俄羅斯提供武器，結果造就朝俄一拍即合。

如今美國不僅要面對俄烏之戰，還有突如其來的以巴戰爭，跟中國的鬥爭不得不暫緩一下。朝俄明知美國無力分神，當然加速合作。北韓成為美西方無法預估和控制的隱患，加上伊朗一直跟美國為敵，爭奪中東主導權，其扶植的黎巴嫩真主黨、敍利亞阿薩德政權、也門胡塞武裝等等，又在以巴戰爭之際蠢蠢欲動。可以說，全球沒有一處的形勢朝美國所想方向發展，這個世界一哥已不好當了。