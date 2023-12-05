中國外長王毅上星期訪問越南，據悉是為國家主席習近平本月到訪越南做先頭部隊。若這個消息屬實，中越兩國能否推進鐵路項目合作，將是這次習近平訪越最大的看點。

越南既是中國的鄰國，也是當今世界少數的社會主義國家。但中越這兩個「同志加兄弟」的國家卻在1979年爆發戰爭，直至上世紀90年代才關係正常化。目前中國是越南主要的貿易夥伴，不過兩國的陸路運輸網絡並不太暢順，例如中國鐵路的軌距是全球通用的標準鐵軌，越南鐵路則是採用狹窄的米軌；兩國的火車過境後，必須改變輪距，才能順利地在對方的鐵路行走。

越南為了發展國內經濟，據悉近來有意落實連通中越、縱貫越南南北的鐵路項目，並計劃邀請中國投資和提供技術支援。一旦成事，將帶來兩方面的意義。其一，儘管中越的經濟聯繫愈趨緊密，但南海爭端一直制約着兩國關係發展，如果雙方能夠在鐵路基建方面合作，既能促進兩國民眾和經貿來往，也意味着大家的政治互信提升至新的層面。

其二，中國2013年提出「一帶一路」建設倡議後，一直致力加強與東盟國家的互聯互通建設。中越鐵路一旦接駁，之後就可以進一步對接其他國家，直達老撾和泰國等國，成為中國通往東盟各國最便捷的陸路大通道，推動中國─中南半島跨國經濟走廊的發展。

當然，中越在合作興建鐵路方面仍有不少問題有待解決，例如越南國內反華情緒高漲，擔心越南會愈來愈依賴中國。而對北京來說，鐵路基礎設施項目的投資金額巨大，回報時間長，對國家債務壓力大。尤其是河內會否像當年越美戰爭後向中國過橋抽板，也是一大疑問。中越合作只能且走且行。