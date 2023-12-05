以色列與巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯重燃戰火，以軍攻勢更加猛烈，上周五持續轟炸加薩地帶逾400個哈馬斯據點，並聲稱發動新一輪攻擊，係要摧毀哈馬斯於加薩北部賈巴利亞嘅地道。加薩政府周日指出，以軍加強空襲，過去24小時逾700名巴人死亡！

聯合國人道事務協調廳發言人形容，加薩再度成為人間煉獄。有外國傳媒稱，以軍往加薩南部推進，因相信來自數百名被捕武裝分子嘅情報，有助他們殺死哈馬斯領袖。自10月初哈馬斯突襲以色列以來，加薩有超過1.5萬名巴人死於以軍襲擊，逾4萬人受傷，七成死傷者係兒童及婦女。依家以軍南進追殺哈馬斯領袖，只要認為有哈馬斯武裝分子藏身其間，就算係醫院也照炸，有批評質疑新政策無助減低軍事行動嘅大量平民傷亡。有聯合國官員直言，喺加薩嘅成人和兒童已無安全藏身地點，亦冇足夠嘅生存物資。

有美國拱火，以色列總理內塔尼亞胡更加殺得性起，佢會見傳媒時聲稱，已經發布擴大喺加薩軍事行動嘅指示，直至哈馬斯結束對以色列嘅威脅，並強調如果唔繼續喺加薩展開地面行動，就無法實現呢個目標。法國總統馬克龍警告，若以色列想徹底摧毀哈馬斯，戰爭將持續10年。10年？老朽相信加薩已淪為死城！

呢，內塔尼亞胡表明戰事將持續至取得「全面勝利」，同時拒絕讓巴人自治政府在戰後重掌加薩地帶，揚言不會重蹈覆轍再次犯下嚴重錯誤。美國總統拜登則認為，加薩戰後管治應該交予巴勒斯坦自治政府；然而內塔尼亞胡一直唱反調，未肯聽拜老頭支笛。消息指內氏計劃於加薩境內設立安全緩衝區，實際係想控制整個加薩，令巴人更加「冇啖好食」。