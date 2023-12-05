美國圖謀搞「以港遏華」，濫施「長臂管轄」干預香港事務，早已不是甚麼新鮮事。除了早前提出要求「制裁」香港特區官員、國安法指定法官、檢控官的法案之外，近日美國眾議院亦通過所謂《香港經濟貿易辦事處認證法案》，針對特區政府的3所駐美經貿辦事處。

美國政客如此氣急敗壞、不擇手段，其中一個目的，是向特區政府施壓，「搭救」包括黎智英等的外國勢力代理人，殊不知其拙劣行徑，反而暴露黔驢技窮的困境，坐實了這些反中亂港分子與外國勢力的罪惡勾連，加快敲響其代理人的「喪鐘」。

亂港黑手黎智英多年來勾結外力，亂港奪權，罪行滔天，他挾洋自重，與外國反華勢力沆瀣一氣，甘當其馬前卒，一味鼓動政治鬥爭、煽動社會撕裂，揚言「為美國而戰」，刻意用非法行動對抗法治秩序，更助燃暴力破壞分子囂張氣燄。黎智英不僅幕後策劃充當金主，而且公然走到前台，站在非法亂港行動的首列。辱罵恐嚇記者一案，更是荒謬絕倫。美國政客公然為黎智英這違法犯罪的反中亂港分子撐腰說項，不僅是偽善的，也是注定徒勞，無法影響香港專業的司法人員依法行事。

事實上，黎智英干犯的是危害國家安全罪行，類似罪行在西方國家亦都屬於重罪，必遭到嚴厲的追究和懲處。美國叛國罪的最高刑罰為死刑，而英國、加拿大、法國、德國的叛國罪，最高刑罰為終身監禁，西班牙則最高囚禁20年。

「一國兩制」的施行及香港在此之下的獨特優勢為全球所肯定，《港區國安法》止暴制亂的成果國際社會亦有目共睹，今次美方通過所謂法案，完全是又一次政治抹黑工程，荒謬至極。美方要求縱放國安重犯，不但是「雙重標準」，更暴露其險惡用心。

美國政客針對香港駐美經貿辦，不是打擊香港，而是打擊美國自己的利益，損人害己極之愚蠢。3個經貿辦的成功順利運作，有利於擴大中國香港特區與美國不同範疇的務實合作，是互利共贏的事。

根據美方數據，香港是中美貿易的重要轉口港，2021年經香港出口到美國的貨物，約佔中國總出口8%，貨值為2,886億港元；而中國經香港進口的美國貨物，約佔總進口6%，貨值為780億港元。香港是美國投資的重要地區，美國銀行在香港的總資產值和客戶存款，佔香港銀行業整體約5%。美國在港享有重大經濟利益，過去10年有數以千億美元計的貿易順差，是其全球交易夥伴中最高。美國利用香港協調在內地及東亞、東南亞地區的企業運作，由此分享天文數目的金融服務利益。

香港是法治社會，違法者必究，沒有例外。若美方一意孤行，關了3間香港駐美經貿辦，損失的只會是美國商人和消費者，破壞的是美方自身信譽，只會搬起石頭砸自己的腳。