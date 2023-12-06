作為金融強國，中國的金融體制必須以穩為主。因為強國必然在金融方面擴大開放程度，一是對外擴展，中國的資本走往世界；另一是開放國內市場，讓外國資本進入中國運作，這便是資本可以有更大的自由度出入國門。

最佳的情況是進出大致相符，不會產生國內資本市場的大起大落。但是，若資本是自由的不受中國政府管制，追逐利潤的驅使會製造資本供應的大起大落。一方面資本會有羊群心理帶來的避險與追求利潤的行為，另一方面，資本規模龐大的或會單獨行動，或會聯手一致，在現有金融管理體制下找出空隙，製造資金供求的突然變化，衝擊市場，從而牟利。

由於金融的運作依賴槓桿化，可運作的資金可倍數擴大，衝擊市場的力度可以很大。依西方的經驗，即使美國、歐洲這樣成熟和龐大的市場，仍然會因投機觸發市場的薄弱點，爆發危機。

在自由開放的市場裏，資本可通過槓桿化形成壟斷市場之力，市場本身調節的機制是無法將之抑制，此所以金融自由化往往伴着金融危機爆發而演變。自由化帶來危機，危機引致加強管制，管制之後再自由化，危機周期跟着循環下去。英美解決不了自由化與危機的循環周期，金融強國最終還是在危機中覆沒。單只這個循環不足以垮掉金融強國，而是金融強國過於發展金融、槓桿和投機成分高，實體經濟產生不少結構矛盾，金融強國的強掩蓋了結構矛盾，讓其累積深化。在金融循環周期的危機階段，便可能一觸即發，爆出如1929年或2008年的大危機，把所有結構矛盾暴露出來，尋且惡化。

以英美的例子，金融強國是帝國或霸權經濟走下坡的現象。實體經濟強國的話，不需依靠金融的槓桿化來操作供求關係。一旦依賴槓桿化的金融，實體經濟的結構矛盾更難改善。金融變成毒品，上了癮便擺脫不了，終於到大危機時，實質經濟與金融經濟一起崩潰，才會回歸經濟與金融的正常發展，再從頭開始自由化，進入新的大循環周期。

中國的金融強國計劃是走英美的老路？在實質經濟出現問題，不去解決、調整，而用金融槓桿化的方法應付，把矛盾掩蓋、深埋，卻同時積累惡化？金融要為實質經濟服務，但金融強國若依英美道路，便不是服務，而是掏空實質經濟。中國的金融強國要走與英美不同的道路。