上個月中美元首會晤後，美國在中國周邊搞事、挑釁、施壓一點兒沒消停，反而更加「來勁兒」。尤其是在南海，一邊鼓動菲律賓在仁愛礁侵害我主權、領土、海域，一邊派戰鬥艦非法闖入中國南沙群島海域。解放軍南部戰區新聞發言人日前表示，美國海軍瀕海戰鬥艦吉福茲號在仁愛礁鄰近海域航行，這是美國蓄意攪局，嚴重侵犯中國主權和安全，嚴重違反國際法和國際關係基本準則，是對南海和平穩定的最大威脅，南部戰區部隊時刻保持高度戒備狀態，堅決捍衞國家主權安全和南海地區和平穩定。

這是過去一個月美國海軍第3次「南海航行自由行動」，第7艦隊聲稱每天都在該海域活動，展示致力於維護一個自由及開放的印太地區。據悉，日前首次闖入我仁愛礁海域的美艦吉福茲號屬於「吃水」較淺的戰艦，美軍派該艦執行任務，是為了方便抵近島礁獲取情報、方便支持菲律賓霸佔我仁愛礁。

美國派吉福茲號「執行任務」的目的，就是要升級對中國主權和安全的挑釁、挑戰，就是要為菲律賓撐腰、壯膽、打氣。這一陣子，中國對美菲的軍事挑釁可謂相當容忍，其實北京早就可以有力地回擊菲律賓對仁愛礁的侵奪，把它那艘「坐灘」20多年的「破艦」毀掉，趕走菲方人員，斬斷美國的干預之手。然而中國沒有，只是口頭抗議和警告，致使美菲以為中國軟弱可欺，得寸進尺，益加囂張，以為中國怕了他們。

當然不是中國怕了他們，而是中國有周全的策略考慮。一是中國要趕走菲律賓實在輕而易舉，美菲根本「冇符」，中國在意的是對南海諸島聲稱擁有主權的一些東盟國家的感受、觀感，在這件事上最終通過落實「南海宣言」是大局，大局底定後再動手時機最佳。二是美國攪局的意圖十分明顯，就是要激怒中國對菲律賓動手，中國不能讓美國意圖得逞。三是美國如果只是挑釁，那就先和它「打嘴炮」，若真有戰艦軍機入侵就絕不客氣。