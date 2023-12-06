普立茲獎得主赫什繼今年2月指控美國政府才是炸毀「北溪」管道的幕後黑手後，近日又刊載一篇「將軍對將軍」的報道，爆料俄羅斯總參謀長格拉西莫夫與烏克蘭武裝部隊總司令扎盧日內已秘密啟動和談，由於繞過了基輔與華盛頓，引起澤連斯基與美國政府的反對。

赫什在報道中表示，雙方可能協議讓烏克蘭正式加入北約，但北約需保證不得在烏國境內駐軍；俄羅斯則獲得頓涅茨克、盧甘斯克與赫爾松等新佔領地，以及保有克里米亞，以換取和平。

表面上看來，這似乎顯示烏克蘭承認了失敗，藉由屈辱的割讓領土、永久失去克里米亞來維持生存。但擺在澤連斯基面前的，卻是烏克蘭殘破的經濟，歐美國家的支援難以為繼，以及國內青壯人口迅速消減，甚至必須徵召女性從軍以補充兵源的窘境。就連白宮國家安全委員會發言人柯比都承認，拜登政府能給予烏國的援助只能維持到年底，之後便會異常困難。這在在都告訴澤連斯基，如果不抓緊機會下車，或許會面臨更糟糕的局面。

然而，主戰派的澤連斯基向來對扎盧日內懷有戒心，扎氏11月接受《經濟學人》訪問時承認烏克蘭戰事陷入僵局，就讓澤連斯基相當不快。而稍早前一份民調顯示，扎盧日內的民意支持度高達82%，還贏過澤連斯基10%！若最後和談由扎盧日內主導，澤連斯基的政治生命恐怕岌岌可危。

不過最重要的還是美國的想法，眾所周知，美國期望藉由烏克蘭戰場消耗俄羅斯的國力，現在若是達成和談，不僅沒有達成美國的戰略目標，烏克蘭若是割讓領土，也等於反映美國的失敗。對美國來說，自然希望戰爭至少撐到明年大選之後，所以短期之內，和平只怕依然不會真正降臨。