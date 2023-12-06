全球氣候暖化問題日益嚴重，在杜拜舉行的第28屆聯合國氣候變化大會上，有20多個國家倡議將核能發電提升至現行的3倍，以便在2050年實現淨零排放目標。有意思的是，當中一些國家如英國、法國、日本和南韓，以前都是支持減少對核能的依賴，如今卻改變立場。

猶記得2011年日本發生大地震，引發福島核電站出現嚴重事故，令各國民眾反思發展核電的弊端，各地掀起了一股前所未有的反核浪潮。許多環保組織和理想主義者紛紛呼籲各國政府棄核，讓地球出現沒有核污染的生活環境。但過去十多年的發展，證明這種訴求根本不可能做到，畢竟核能佔各國電力很大的比重，停止運轉會對無法自產能源的國家的經濟帶來重大損失。

脫核還會引伸出另一個問題，就是加重地球污染。眾所周知，經濟發展的主要動力是電力，而發電方式有火力、水力和核能等。石油及煤炭等燃料會排放大量二氧化碳，破壞環境。相比之下，核能發電產生的二氧化碳很少，成本也低。一旦各國脫核，轉而加強對石油或煤炭依賴，反而更不環保。

科學與事實呈現的實際情況皆說明，由於目前還沒有可代替核電的最佳能源，意味着放棄核能說易行難。作為一個負責任的政府，只能繼續發展核能，以滿足國內日益增長的能源需求。所以現時世界各國主流的做法是積極接納核電，譬如日本已取消核電站壽命的限制，決定最大限度利用核電站至60年以上。曾經堅持脫核的德國政府，早前也承認當年的能源政策是失敗的。

理想主義人士追求真理，往往備受稱道，但他們提倡的一些想法也不切實際。近年各國政府不再提倡禁止發展核電，正好揭示了理想主義的弊端。