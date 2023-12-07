產評：中美金融戰幔開　港得籌謀嚴陣待

美國針對中國科技發展，全方位禁絕先進晶片供華，並推動全球產業鏈與供應鏈與華脫鈎，戰略已基本執行。下一個中美博弈的主戰場就在金融。繼周二有國際評級機構下調中國主權評級展望後，昨又下調香港及澳門的信用評級展望。下調信用評級展望是調降評級的前奏，一旦降低信用評級，將引來發債成本上升及市場需求，進一步加大中國經濟復甦的難度。

金融霸權是支持這數十年美國經濟發展的重要王牌，聯儲局之所以可任印銀紙，美國政府債台高築可繼續以新債冚舊債，全因為美元的國際儲備貨幣地位，是世界上擁有最強流動性的貨幣，既成多國的外匯儲備主要成分，也成為國際商品和貿易的主要交易貨幣。每次經濟危機，美國得以在金融市場呼風喚雨，吸引全球資金流入美元資產避險，強美元更多次衝擊新興市場，收割全球利益。

隨着中國崛起成為全球第二大經濟體兼全球最大貿易國，在製造業的競爭力不斷提升，在國際上有愈來愈大話語權，美國感受到威脅，2018年對華開打貿易戰，改變全球化發展模式。打壓華為，則標誌美國對華開打科技戰，至今出招限制高端晶片供華，並推動製造業撤華，以確保中國製造業實力不能在短時間內超越美國。

接下來，美國要針對中國金融發展。事實上，如今全球金融以美元主導，但隨着美國貿易量不及從前，國際貿易興起本幣結算以降美元風險，以及貨幣數碼化等新趨勢，美元作為國際儲備貨幣的地位在褪色。另一方面，中國貴為全球第二大經濟體，但資本市場發展落後，今年官方已表明要活躍資本市場，人民幣與中國債券在國際上的交易量和流動量趨增，中國金融市場加速對外開放，推動經濟再走上超車道，這自然是美國最不願見到的發展。

中國房地產危機正火燒銀行業，香港也受累中國經濟景氣，百業蕭條，政府財政赤字高企，此時美資信用評級機構先降三者信用評級展望，如無意外其他美資評級機構會陸續跟進，接下來就會適時宣布正式降低三者的信用評級。導致的後果是發債成本上升，對外更難吸引外資，對內則加大財政壓力，尤其是頻頻低估財政赤字的港府，大花筒提出搞「明日大嶼」倒錢入海增加土地等大型基建，每每聲言可發債融資，卻低估利息成本上升和受累中美博弈所帶來金融風險。樓市、股市、出口、消費無瓣掂，稅收下降，支出有增無減，財政黑洞如何填補，如何支持創科等提升長遠競爭力的關鍵產業發展，不無疑問。

中美全方位爭霸，清晰的經濟戰脈絡在眼前。香港經濟由過去側重歐美資的國際化模式，過渡成更高度與內地及非美經濟體融合，勢必令香港經濟起翻天覆地的變化。最令人擔心的是與美元掛鈎的港元聯繫匯率制度何去何從，如何保障港人財產安全，這是鞏固香港國際金融中心地位重要基石。港府別再繼續老神在在，凡事一派理所當然，水浸眼眉不知驚！得從速檢視和制訂應急方案，嚴陣以待！