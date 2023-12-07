正論：交稅有份福利少　中產返貧官懶理

政府一直吹噓「夜繽紛」活動如何吸引市民，又指踏入12月香港繼續舉辦多項盛事，好像上星期有國際知名時尚品牌在尖沙咀海濱舉行「時裝騷」，以維港夜景作為這項盛事的表演舞台，展現香港國際大都會的時尚和文化魅力。然而，繁華表面，政府公布本財政年度財赤嚴重，財政儲備亦下滑至6,000多億元。夜，如何繽紛，恐怕大多數市民都無心賞，更何況樓市不振，港股一再創新低，內地網民更調侃香港目前連「國際金融中心遺址」也算不上，已淪為「國際金融廢墟」！一沉百踩，穆迪下調內地評級展望後，亦將香港展望從「穩定」調至「負面」，可見來年香港未必有運行。

經濟環境差勁，日子怎會好過？昨日立法會大會上，有議員提出口頭質詢，指當局對中產支援不足，他們交稅多、福利少，要求政府加強對中產人士的支援。財經事務及庫務局局長許正宇稱，正考慮是否應調整經常性稅務措施，例如增加新免稅額或扣稅項目時，必須要審視有關建議對公共財政帶來的影響，有關建議是否違反稅制簡單以及公平的原則，力求減低納稅人的稅務負擔以及公共財政穩定之間取得平衡。

財經高官一味耍官腔，不食人間煙火，難怪議員氣上心頭，直斥局長沒有正面答覆問題，證明政府根本未必了解中產真正面對的困難，包括他們不夠財力購買私樓，又不合資格申請公屋及其他的政府福利，加上現在利息高、物價高、樓價高，中產家庭住屋佔開支的四成，對比公屋的只有12%，基層家庭相對較易儲到錢，反而中產都是餐搵餐食餐餐清。再說，他們的下一代更加買不起樓，看不到將來；議員詢問當局會否認真考慮成立中產事務委員會，了解何謂中產夾心，幫中產儲錢。高官又指不可只看形式，認為「實際重要過形式」，然而兜來兜去，卻說不出「實際」在哪裏？

中產向來表面風光，實則用錢捉襟見肘，衣食住行樣樣貴，手頭難以輕鬆。統計報告亦反映，月收入4萬至4.5萬元的打工人數少了逾4,000人，月薪8萬元以上的打工仔亦少了千多人，中產返貧現象反映在股、樓蒸發，身家大縮水，「魚翅撈飯」的時代已隨風而逝，一去不返！不需借貸過日子已是「人上人」。不是嗎？香港信貸資料服務機構環聯發布最新的《2023年第3季信貸行業分析報告》，2023年第3季應繳結欠按年增加15.9%，人均結欠則按年增加14%，現有信用卡總信用額較去年同期增加2.7%；可見有不少人「舉債度日」。要言之，不少人被迫「捱貴息」，相信當中難免有中產人士。

一般中產階層雖然「賺多個錢」，日常消費也必增多；生活負擔沉重，他們無資格申請公屋，而本港租金向來高企，如要照顧家中兩老及小孩，那就更感吃力；他們交稅多而福利少，現實是有多少「中產」假日可以悠閒「歎吓咖啡及欣賞法國電影」呢？疫慌之後，不少中產遭遇「返貧危機」，政府若依然只懂「廢噏」，中產積怨必更多，有條件移民的必不會留下，還奢說甚麼為港人謀幸福？