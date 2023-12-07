太太的學生在上海工作多年，在銀行界任職，酬津俱佳，一直以來生活美滿，也努力求上進。可是最近，工資與津貼都減少，當地就業形勢欠佳，大學生找工作困難。他感到失望悲觀，問我情況會怎樣演變。

他的情況在內地大城市似成普遍現象，薪津獎金減少，生活條件被迫調整。他們尚好，在大銀行工作無被裁員失業之憂。但收入由增轉減，房貸負擔不減。即如上海這樣首善之區，尚且如此，其他地方，可能更劣。

中國經濟增長率每年4%到5%，在國際上已是不錯，反映經濟實質並不太壞，各地有差別。北上廣深也不盡相同，主要是它們受房地產泡沫穿破和歐美市場轉變的影響程度不同。上海作為中國的金融中心，房地產投機發展特別興盛，這兩方面的不景必然對上海有更大的打擊。

這幾十年中國房地產的發展逐步成泡沫，且在全國擴散。即使經濟不發達區，缺乏資源與經濟競爭力的地區，仍可在房地產商、地方政府和媒體的吹捧、社會中產階級的趨附下，價格飛升，全國一片地產熱潮。數十萬億元的資產交易便支配着中國中央到地方的經濟，股市和眾多相關的金融、服務業乘勢而興。中國至少在城鎮地區全面的房地產商品價值化和投機化，脫離社會實際需求，成為投資工具。

樓價的急漲，樓盤的急增加建，建構成龐大的財富和財富效益，連帶在金融市場上的槓桿化，在中國經濟佔了頗大的比例。近年來由此支撐着內地的投資、消費、生產。惟一旦泡沫穿破，中國的樓宇供應失去了投資工具的作用，供應超出需求，因而樓價虛升的財富消失，現實經濟的建築生產也頓失支持，中國經濟便被迫進行調整。

現時的不景氣，很簡單地是房地產泡沫穿破後的調整。中國的成功之處，是房地產的泡沫與金融泡沫並未顛覆實體經濟，實體經濟的國際競爭力仍強。人民幣也沒有如日圓當年的升值，泡沫穿破的打擊仍可控制。不過，調整的過程不短且痛苦。從中國近月的消費來看，中國人民還是能迅速適應，一方面減緩消費，另一方面努力工作。只要中央政府稍放貨幣，不濫救房地產企業，也順勢整頓地方經濟和有問題的公私企業，把今次的危機轉為機會，在調整期保持5%的年增長率，調整期後，中國經濟將更有發展動力。