英國宣布收緊移民政策，目標是在未來數年削減30萬移民人數，首相辛偉誠甚至揚言，沒貢獻就不要來。事實上，類似發言也曾宣諸於前內政大臣柏斐文之口，已非新事。一個國家若強盛，必然樂於吸納移民，有錢的固然好，冇錢的也能補充基層勞工，英國偏偏落閘，由是觀之，它不僅日已落，甚至是艘就快沉沒的爛船。

儘管英國是次決定，主要針對低技術移民和無錢的留學生，BNO港人移民並未被明確提及，但明眼人都知，香港也有為數不少的人，冇錢冇物、裸辭再拿起BNO投奔前宗主國，飄洋過海才知人浮於事，生活並不如想像的美好。這些港人不時在網上訴苦，大呻搵唔到工或只能從事勞動活，薪金跟香港不可同日而語，最難捱是物價高企，通脹驚人。生活水平比在港時大倒退，甚至有調查指出，部分移英港人財政穩定性已嚴重惡化。

如今英國政府對移民落閘，擺明對「低端」移民吃不消，冇錢港人會否受到當地人歧視，大家心照。其實，有錢好辦事放諸全世界皆準，英國當初推出BNO 5+1，也是覷準香港中產賣樓帶錢投奔，幫助該國疲不能興的經濟，所謂出於道義而開放BNO移民，只是虛偽的藉口而已。英國衰到貼地並非虛言，從再有大城市「實質破產」可見一斑。繼今年9月第二大城市伯明翰後，近年港人另一熱門移英城市諾丁漢，市議會上月底發布「第114條通知」，僅保留保護弱勢社群的服務及基本開支，形同宣布破產。移英港人是否搭沉船，很明顯了。

說到底，富人到哪裏都是天堂，窮人到哪裏都要捱，在英國捱並不特別高尚。在香港起碼大家同聲同氣，不管怎麼樣，總勝過受人白眼，淪為冇貢獻的二等公民吧。